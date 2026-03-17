Има ли воля Спортинг за велик обрат или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

Отборите на Спортинг (Лисабон) и Бодьо/Глимт откриват програмата от 1/8-финалните реванши в Шампионската лига, като това определено е един от най-очакваните двубои, тъй като противопоставя две от големите сензации в "турнира на богатите" този сезон. Мачът е в днешния 17-и март (вторник) от 19:45 часа българско време на стадион "Жозе Алвеладе" в португалската столица Лисабон.

Първият мач преди седмица на Скандинавския полуостров приключи при 3:0 за норвежците, които шокираха всички още в плейофите, след като елиминираха двукратния носител на "Ушатата" Интер след две победи с 3:1 и 2:1. Спортинг от своя страна по време на паузата между последните два сезона се раздели с голямата си звезда Виктор Гьокереш и въпреки това финишира в топ 8 на основната схема на надпреварата. Така "лъвовете" се класираха директно на 1/8-финалите най-престижния европейски клубен турнир, където обаче катастрофираха още срещу първия съперник и сега ще се нуждаят от чудото.

И двата тима трябва да са относително свежи, тъй като през последната седмица след първия 1/8-финал нямаха последващи ангажименти. Спортинг (Лисабон) трябваше да има среща в Лига Португал късно вречерта в неделя, но това означаваше, че "лъвовете" щяха да имат по-малко от 48 часа, за да се възстановят за днешния двубой и изместиха шампионатната си среща. Иначе Спортинг се намираше в страхотна форма до фиаското преди седмица и поражението от Бодьо прекъсна серия от 12 последователни мача без загуба във всички турнири.

Бодьо/Глимт от своя страна до много скоро имаше ангажименти само в Шампионската лига, където освен срещу Интер, от началото на годината записа и други велики победи срещу Манчестър Сити (3:1) и Атлетико Мадрид (2:1). Успехър над "дюшекчиите" бе като гост, което означава, че скандинавците вече много добре знаят как се побеждава далеч от студените места и горещините на Иберийския полуостров никак няма да им бъдат чужди.

Иначе единственият официален мач, който Бодьо/Глимт изигра в Норвегия от началото на 2026 г. бе 1/8-финала от турнира за местната купа, който спечели с 2:1 срещу Молде в началото на март, с което успя да оформи сметка от 6 поредни победи във всички турнири.

Луис Суарес е звездата на Спортинг (Лисабон) в предстоящия мач. Колумбийският нападател, роден през 1997 г., е основна фигура в атаката на португалския тим. Неговата скорост и завършващ удар са ключови за офанзивните действия на Спортинг. В първата среща срещу Бодьо/Глимт Суарес не успя да се разпише, но сега на домашен терен ще търси реванш. Нападателят ще бъде подкрепен от креативните полузащитници Педро Гонсалвеш и Тринкао, които създават множество голови положения. От страна на Бодьо/Глимт, Йенс Петер Хауге е играчът, който привлича най-много внимание. Норвежкият крило, роден през 1999 г., демонстрира отлична форма в последните мачове. Неговата техника и способност да преодолява защитници един срещу един го правят особено опасен при контраатаките. Хауге има опит в европейските клубни турнири и е ключова фигура в офанзивната схема на треньора Кнутсен. Заедно с Каспер Хьог и Оле Бломберг, той формира динамично нападателно трио, което причини сериозни проблеми на защитата на Спортинг в първия мач.