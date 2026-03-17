Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

  • 17 март 2026 | 07:53
  • 582
  • 2
Челси посреща Пари Сен Жермен в интересен ревнш от 1/8-финалите на Шампионската лига. Двубоят е в днешния 17-и март (вторник) от 22:00 часа българско време на "Стамфорд Бридж", а домакините трябва да направят чудото и да наваксат три гола пасив след поражението с 2:5 на "Парк де Пренс" миналата седмица.

Катастрофалното поражение за англичаните бе и първата им изява в директните елиминации от "турнира на богатите" този сезон, след като финишираха в топ 8 на основната схема и се предполагаше, че ще бъдат една идея по-свежи. Парижани от своя страна трябваше да минат през две битки в плейофите срещу сънародниците си от Монако след победа с 3:2 и равенство 2:2. Ако днес французите отстранят Челси, те ще направят много интересно повторение на представянето си от миналия сезон, когато отново трябваше да минават през ситото на плейофите и там отстраниха друг тим от Лига 1 в лицето на Ница, а после на 1/8-финалите бъдещия шампион на Англия - Ливърпул. По-късно в края на сезона момчетата на Луис Енрике вдигнаха историческата си първа титла в Шампионската лига, а това вече дава повече от оптимистични надежди за тима да започне похода си към покоряването на нов европейски връх.

Челси идва след загуба с 0:1 от Нюкасъл в Премиър лийг на 14 март 2026 г. Лондончани имат две победи в последните си пет мача – 4:2 срещу Рексъм във ФА Къп на 7 март и 4:1 като гост на Астън Вила в Премиър лийг на 4 март. Преди това отборът загуби с 1:2 от Арсенал на 1 март в първенството.

Пари Сен Жермен загуби изненадващо с 1:3 от Монако в Лига 1 на 6 март. Преди това отборът на Луис Енрике постигна победа с 1:0 като гост на Льо Авър на 28 февруари, а в края на февруари разгроми Метц с 3:0 в друг шампионатен сблъсък.

Големите надежди на Челси падат върху това да повторят удивителното си представяне от финала в Световното клубно първенство миналото лято, когато "сините" от Лондон разбиха именно Пари Сен Жермен с 3:0. Разбира се, този резултат сега няма да донесе пълното щастие за двукратните европейски шампиони, тъй като головете им на чужд терен нямат никаква допълнителна тежест и при победа с три гола разлика, срещата ще трябва да се реши отвъд редовното време.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

