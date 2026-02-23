Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. УЕФА се презастрахова и спря Престиани от участие на “Сантиаго Бернабеу”

УЕФА се презастрахова и спря Престиани от участие на “Сантиаго Бернабеу”

  • 23 фев 2026 | 16:38
  • 1915
  • 1

УЕФА обяви, че налага временно наказание от един мач на Джанлука Престиани и така аржентинецът ще пропусне реванша от плейофния кръг на Шампионската лига между Реал Мадрид и Бенфика на “Сантиаго Бернабеу”. В кратко съобщение европейската футболна централа оправдава санкцията с предполагаемо нарушение на Член 14 от Дисциплинарния регламент на УЕФА, свързан с дискриминационно поведение. В същия документ се обяснява, че наказанието е взето по молба на инспектора по етика и дисциплинарни въпроси на УЕФА, назначен да разследва конкретния инцидент. Това не означава презумпция за вина от страна на Престиани по обвиненията, че е обидил на расистка основа Винисус Жуниор, тъй като разследването все още е в ход. Ако бъде признат за виновен, аржентинецът ще получи много по-сериозно наказание.

Така УЕФА предотвратява допълнително нагнетяване на напрежението, което неимоверно щеше да се случи, ако Престиани бе започнал като титуляр в реванша в сряда. Според медиите в Португалия аржентинецът е бил готов да играе, въпреки че е наясно как би бил посрещнат от феновете на Реал. Очакваше се още при поздрава между двата отбора преди първия съдийски сигнал да има някаква форма на напрежение между Винисиус и Престиани.

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо също е наказан за ответния мач и по-рано днес стана ясно, че португалецът се е отказал от идеята си да пътува за Мадрид.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона се ядоса на жалба и публикация, уличаващи Лапорта в пране на пари, заплаши със съд

Барселона се ядоса на жалба и публикация, уличаващи Лапорта в пране на пари, заплаши със съд

  • 23 фев 2026 | 15:37
  • 1405
  • 0
Моуриньо няма да говори преди реванша с Реал и няма да пътува за Мадрид

Моуриньо няма да говори преди реванша с Реал и няма да пътува за Мадрид

  • 23 фев 2026 | 15:30
  • 3029
  • 2
Белингам и Милитао направиха голяма крачка към завръщането си

Белингам и Милитао направиха голяма крачка към завръщането си

  • 23 фев 2026 | 15:18
  • 716
  • 0
Халф на Лацио ще се подложи на нова операция

Халф на Лацио ще се подложи на нова операция

  • 23 фев 2026 | 14:53
  • 520
  • 0
Дик Адвокаат напусна и няма да води Кюрасао на Световното първенство

Дик Адвокаат напусна и няма да води Кюрасао на Световното първенство

  • 23 фев 2026 | 14:23
  • 1427
  • 0
Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

  • 23 фев 2026 | 14:14
  • 2898
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 4152
  • 2
11-те на Ботев (Пловдив) и Лудогорец

11-те на Ботев (Пловдив) и Лудогорец

  • 23 фев 2026 | 17:01
  • 1609
  • 1
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 12233
  • 7
Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

  • 23 фев 2026 | 17:12
  • 190
  • 0
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 6337
  • 0
Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

  • 23 фев 2026 | 13:23
  • 8447
  • 19