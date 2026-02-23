УЕФА се презастрахова и спря Престиани от участие на “Сантиаго Бернабеу”

УЕФА обяви, че налага временно наказание от един мач на Джанлука Престиани и така аржентинецът ще пропусне реванша от плейофния кръг на Шампионската лига между Реал Мадрид и Бенфика на “Сантиаго Бернабеу”. В кратко съобщение европейската футболна централа оправдава санкцията с предполагаемо нарушение на Член 14 от Дисциплинарния регламент на УЕФА, свързан с дискриминационно поведение. В същия документ се обяснява, че наказанието е взето по молба на инспектора по етика и дисциплинарни въпроси на УЕФА, назначен да разследва конкретния инцидент. Това не означава презумпция за вина от страна на Престиани по обвиненията, че е обидил на расистка основа Винисус Жуниор, тъй като разследването все още е в ход. Ако бъде признат за виновен, аржентинецът ще получи много по-сериозно наказание.

Така УЕФА предотвратява допълнително нагнетяване на напрежението, което неимоверно щеше да се случи, ако Престиани бе започнал като титуляр в реванша в сряда. Според медиите в Португалия аржентинецът е бил готов да играе, въпреки че е наясно как би бил посрещнат от феновете на Реал. Очакваше се още при поздрава между двата отбора преди първия съдийски сигнал да има някаква форма на напрежение между Винисиус и Престиани.

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо също е наказан за ответния мач и по-рано днес стана ясно, че португалецът се е отказал от идеята си да пътува за Мадрид.

🚨 BREAKING: Gianluca Prestianni will NOT play against Real Madrid, suspended by UEFA.



Provisional suspension has been notified to Benfica today while investigation for the racism case with Vinicius Jr continues. pic.twitter.com/RCkasEyuEL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2026