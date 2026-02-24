Популярни
  2. Бенфика
  3. Джанлука Престиани обмисля да заведе дело срещу Винисиус и Килиан Мбапе

  • 24 фев 2026 | 10:18
  • 474
  • 1

Аржентинският футболист на Бенфика Джанлука Престиани може да заведе дело срещу играчите на Реал Мадрид Винисиус и Килиан Мбапе за дискриминационно поведение, съобщи El Chiringuito TV. Вчера Комисията по етика на УЕФА отстрани Престиани от реванша на осминафиналите на Шампионската лига срещу Реал Мадрид за нарушение на члена от Дисциплинарния правилник на УЕФА за дискриминационно поведение. Санкцията на аржентинеца е временна и разследването срещу него продължава. Ако бъде признат за виновен, той може да отнесе наказание за минимум 10 срещи. Престиани отрича да е обиждал Винисиус на расистка основа. Килиан Мбапе обаче след двубоя защити думите на своя съотборник и заяви, че много ясно е чул, че аржентинецът го нарича "маймуна".

След като отбеляза единствения гол, нападателят Винисиус отпразнува гола си с провокативен танц пред феновете на домакините. След това бразилецът се оплака на съдията за расистки обиди от страна на аржентинското крило на Бенфика Джанлука Престиани. Мачът беше прекъснат за 10 минути. В края на мача фенове на португалския клуб хвърляха различни предмети, включително бутилки и електронни цигари, по Винисиус и други играчи на Реал Мадрид.

Реваншът между Реал Мадрид и Бенфика ще се проведе на 25 февруари в Мадрид.

