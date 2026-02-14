Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Само трима атлети в историята са скачали по-далеч от Саръбоюков в зала

Само трима атлети в историята са скачали по-далеч от Саръбоюков в зала

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 681
  • 0

Божидар Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина, след като спечели турнира в Белград по-рано през седмицата с постижение от 8.45 метра. С този резултат той оглави световната ранглиста за сезона. Метражът, който постигна младият възпитаник на Димитър Карамфилов, е впечатляващ по много причини. Една от тях е, че едва трима атлети в историята са скачали по-далеч от българина в зала.

По-добри постижения от Саръбоюков под покрив имат само германецът Себастиан Байер (8.71 м от 2009 г.), американецът Мигел Пейт (8.59 м от 2002 г.) и испанецът Яго Ламела (8.56 м от 1999 г.).

Саръбоюков вече е в топ 50 на вечната световна ранглиста и №12 в Европа
Саръбоюков вече е в топ 50 на вечната световна ранглиста и №12 в Европа

В общата ранглиста в зала и на открито българинът дели 49-о място във вечната ранглиста, която се оглавява от Майк Пауъл с 8.95 м.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Начева направи първия си старт за 2026-а

Начева направи първия си старт за 2026-а

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 658
  • 0
Министър Пешев награди медалисти от международни форуми за ветерани

Министър Пешев награди медалисти от международни форуми за ветерани

  • 12 фев 2026 | 17:23
  • 2233
  • 0
Димитър Карамфилов пред Sportal.bg: Още след Световното казах, че Божидар е готов за този резултат

Димитър Карамфилов пред Sportal.bg: Още след Световното казах, че Божидар е готов за този резултат

  • 11 фев 2026 | 21:00
  • 6355
  • 0
Саръбоюков вече е в топ 50 на вечната световна ранглиста и №12 в Европа

Саръбоюков вече е в топ 50 на вечната световна ранглиста и №12 в Европа

  • 11 фев 2026 | 20:38
  • 4179
  • 1
Христо Илиев четвърти във финала на 60 м в Белград

Христо Илиев четвърти във финала на 60 м в Белград

  • 11 фев 2026 | 20:19
  • 1948
  • 0
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 36786
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 1722
  • 4
ЦСКА 1948 - ЦСКА! Епизод 2 от нажеженото “червено” дерби, което се мести в Бистрица

ЦСКА 1948 - ЦСКА! Епизод 2 от нажеженото “червено” дерби, което се мести в Бистрица

  • 14 фев 2026 | 07:44
  • 8375
  • 50
Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

  • 14 фев 2026 | 06:15
  • 10303
  • 4
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 4360
  • 0
Дерби д'Италия ще даде много отговори в битката за челните места

Дерби д'Италия ще даде много отговори в битката за челните места

  • 14 фев 2026 | 07:30
  • 2604
  • 4
Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 3101
  • 3