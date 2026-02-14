Само трима атлети в историята са скачали по-далеч от Саръбоюков в зала

Божидар Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина, след като спечели турнира в Белград по-рано през седмицата с постижение от 8.45 метра. С този резултат той оглави световната ранглиста за сезона. Метражът, който постигна младият възпитаник на Димитър Карамфилов, е впечатляващ по много причини. Една от тях е, че едва трима атлети в историята са скачали по-далеч от българина в зала.

По-добри постижения от Саръбоюков под покрив имат само германецът Себастиан Байер (8.71 м от 2009 г.), американецът Мигел Пейт (8.59 м от 2002 г.) и испанецът Яго Ламела (8.56 м от 1999 г.).

Саръбоюков вече е в топ 50 на вечната световна ранглиста и №12 в Европа

В общата ранглиста в зала и на открито българинът дели 49-о място във вечната ранглиста, която се оглавява от Майк Пауъл с 8.95 м.

