Димитър Карамфилов пред Sportal.bg: Божидар сам ми каза, че вече иска да е сред медалистите на големите първенства

Димитър Карамфилов е неотлъчно до Атлет №1 на България за 2025 г. Божидар Саръбоюков от началото на неговата кариера до момента. Под негово ръководство талантът от Харманли стигна и до европейската титла в скока на дължина при мъжете в зала в Апелдорн 2025 и до пето място на Световното на открито в Токио през миналата година. Тандемът продължава успешно съвместната си работа и вчера Саръбоюков постигна личен рекорд от 8.26 метра. След церемонията по награждаването на най-добрите атлети в България за 2025 г. Карамфилов даде ексклузивно интервю за Sportal.bg, в което разкри интересни подробности за работата си с младия скачач и предстоящите състезания тази година.

Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова получиха наградите си за “Атлет и Атлетка на България” за 2025 г.

“Изминалата година беше много успешна за нас. След Световното първенство в Токио времето за подготовка беше изключително малко. Успяхме да отидем на лагер на морето, където той беше на почивка, а на не лагер за подготовка. След това започнахме малко по-форсирано подготовката. Намалихме обема, но за сметка на това правихме по-интензивни тренировки. Това допринесе за много по-бързото навлизане във висока спортна форма и показа изключителни резултати по време на тренировка. Направи си лични на почти всички показатели по време на тренировка и аз очаквах този резултат да бъде постигнат. Още има детайли от техниката, които трябва да се доизкусурят и тогава вече няма кой да го спре.

Саръбоюков: Титлата “Атлет на България” ни амбицира за по-добри резултати

Самият той каза: 'вече искам да съм част от световния елит и да съм в медалите на големите първенства, това пето място на Световното не ме задоволява’”, сподели Карамфилов пред Sportal.bg.

Цялото интервю с треньора на Атлет №1 на България за 2025 г. може да намерите във видеото.

