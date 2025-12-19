Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Саръбоюков: Най-добрата година за мен

Саръбоюков: Най-добрата година за мен

  • 19 дек 2025 | 13:24
  • 197
  • 0

Най-успешният български лекоатлет за 2025 година Божидар Саръбоюков определи изминалия сезон за най-силния в професионалната си кариера. Божидар стана европейски шампион в зала в дъглия скок в Апелдоорн през март, а и спечели европейско сребро на открито за мъже под 23 години.

Карлос Насар е носител на "Спортен Икар на годината", отличени бяха спортисти в 10 категории
Карлос Насар е носител на "Спортен Икар на годината", отличени бяха спортисти в 10 категории

"Най-добрата година за мен в спортната ми кариера. Доста хубава беше и в личен план. Не съм гадател да кажа дали ще си подобря дори успехите, но ако тренирам правилно, ще се стремя да го направя. В спорта има доста шанс, но късметът идва спрямо тренировките. Дори да имаш късмет, ако не си тренирал достатъчно, не можеш да си постигнеш целите", каза Саръбоюков на церемонията на наградите "Спортен Икар 2025".

