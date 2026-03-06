Плевен ще има ново атлетическо бижу

На ново атлетическо бижу ще могат да се радват скоро атлетите в Плевен – град с една от най-големите и с историческо значение школи в българската лека атлетика. След десетилетия, в които подготовката се провеждаше при ограничени условия, треньори и атлети в града под Панорамата ще получат съвременна база и конкурентна среда за развитие.

На 6 април започва реконструкцията на стадион “Плевен“, която ще се реализира на два етапа. В първата фаза е предвидено изграждането на новата лекоатлетическа писта, която се очаква да бъде завършена в рамките на една година.

Това стана ясно по време на среща в Община Плевен, на която присъства кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов, заместник-кметът по “Териториално развитие“ Христо Кочев, специалисти от администрацията, както и представители на местните спортни клубове. В събитието участие взе и генералният секретар на Българската федерация по лека атлетика Илиян Пищиков.

По време на срещата беше разяснено, че от десетилетия неизползваната писта ще бъде запазена с дължина 400 м и осем коридора, но ще бъде изградена с модерна тартанова настилка. Ще бъдат оформени сектори за всички лекоатлетически дисциплини – за хоризонтални и вертикални скокове, за четирите вида хвърляния, както и водно препятствие за стийпълчейз.

Така стадион “Плевен“ ще може да бъде домакин както на национални, така и на международни състезания. Първият етап на реконструкцията включва още обновяване на футболния терен, реконструкция на обслужваща сграда за спортисти и трибуни с 1547 места за зрители.

Във втория етап е предвидено изграждане на нова обслужваща сграда с козирка и трибуна с 1197 места, модерна система за осветление, светлинно информационно табло и VAR система. Планирани са още реконструкция на трибуни с 3264 места, обновяване на паркинг и озеленяване.

Средствата в размер до 8 462 000 лева за ремонта, реконструкцията и модернизацията на стадион „Плевен“ са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за Община Плевен.

Снимка: БФЛА