Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, по-активна игра на гостите

Уулвърхамптън и Ливърпул играят при резултат 0:0 в среща от осминафиналите на ФА Къп.

Ливърпул започна доста по-агресивно двубой в сравнение с предишната среща с този съперник и доминираше от началото. В шестата минута след удар на Гакпо топката се удари в гредата, но страничният съдия вдигна засада. Малко след това Мак Алистър отправи точен удар, но не затрудни особено вратаря. Рио Нгумоа, който получи един от редките си шансове за изява, създаваше проблеми на защитата на съперника. В 11-ата минута той финтира бранител и отправи силен удар, с който Джонстън се справи.

Арне Слот е направил четири промени от предишния мач срещу Уулвърхамптън, като три от тях са в защита. Джереми Фримпонг, Ибрахима Конате, Милош Керкез и Юго Екитике са оставени на пейката, а на тяхно място стартират Джо Гомес, Къртис Джоунс, Анди Робъртсън и Рио Нгумоа. Флориан Виртц се завръща в състава, но започва мача като резерва.

Снимки: Imago