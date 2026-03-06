Популярни
  Ливърпул
  2. Ливърпул
  Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, по-активна игра на гостите

Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, по-активна игра на гостите
  • 6 март 2026 | 22:19

  • 6 март 2026 | 22:19
  • 1704
  • 2
Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, по-активна игра на гостите

Уулвърхамптън и Ливърпул играят при резултат 0:0 в среща от осминафиналите на ФА Къп.

Ливърпул започна доста по-агресивно двубой в сравнение с предишната среща с този съперник и доминираше от началото. В шестата минута след удар на Гакпо топката се удари в гредата, но страничният съдия вдигна засада. Малко след това Мак Алистър отправи точен удар, но не затрудни особено вратаря. Рио Нгумоа, който получи един от редките си шансове за изява, създаваше проблеми на защитата на съперника. В 11-ата минута той финтира бранител и отправи силен удар, с който Джонстън се справи.

Арне Слот е направил четири промени от предишния мач срещу Уулвърхамптън, като три от тях са в защита. Джереми Фримпонг, Ибрахима Конате, Милош Керкез и Юго Екитике са оставени на пейката, а на тяхно място стартират Джо Гомес, Къртис Джоунс, Анди Робъртсън и Рио Нгумоа. Флориан Виртц се завръща в състава, но започва мача като резерва.

Гуардиола: В колко финала сме играли последните години? В колко полуфинала? Много
  • 6 март 2026 | 16:49

Гуардиола: В колко финала сме играли последните години? В колко полуфинала? Много

  • 6 март 2026 | 16:49
  • 1410
  • 1
Треньорът на Ал-Насър с притеснителни новини за Кристиано Роналдо
  • 6 март 2026 | 15:57

Треньорът на Ал-Насър с притеснителни новини за Кристиано Роналдо

  • 6 март 2026 | 15:57
  • 12387
  • 10
Илия Груев е номиран за най-креативно изпълнение в Премиър лийг
  • 6 март 2026 | 15:33

Илия Груев е номиран за най-креативно изпълнение в Премиър лийг

  • 6 март 2026 | 15:33
  • 7519
  • 7
Лапорта рязко изостри реториката и посочи най-големия проблем пред проекта на Барселона
  • 6 март 2026 | 15:19

Лапорта рязко изостри реториката и посочи най-големия проблем пред проекта на Барселона

  • 6 март 2026 | 15:19
  • 2820
  • 1
Ханзи Флик намекна за дебют срещу Атлетик и даде добри новини за Гави
  • 6 март 2026 | 15:15

Ханзи Флик намекна за дебют срещу Атлетик и даде добри новини за Гави

  • 6 март 2026 | 15:15
  • 8587
  • 2
В Барселона продължават да искат играч на Тотнъм, който няма мач за "шпорите"
  • 6 март 2026 | 14:28

В Барселона продължават да искат играч на Тотнъм, който няма мач за "шпорите"

  • 6 март 2026 | 14:28
  • 3172
  • 0
Селта 1:1 Реал Мадрид, домакините бързо изравниха
  • 6 март 2026 | 22:00

Селта 1:1 Реал Мадрид, домакините бързо изравниха

  • 6 март 2026 | 22:00
  • 3232
  • 16
На полувремето: Байерн 2:0 Гладбах, баварците с комфортна преднина
  • 6 март 2026 | 22:20

На полувремето: Байерн 2:0 Гладбах, баварците с комфортна преднина

  • 6 март 2026 | 22:20
  • 2274
  • 3
Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"
  • 6 март 2026 | 19:50

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 24646
  • 67
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти
  • 6 март 2026 | 17:09

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 14516
  • 28
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 26559
  • 31