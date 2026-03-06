Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. България със злато на СП по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения Virtus

България със злато на СП по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения Virtus

  • 6 март 2026 | 14:05
  • 149
  • 0
България със злато на СП по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения Virtus

България спечели първия си златен медал на Световното първенство по лека атлетика в зала за спортисти с интелектуални затруднения Virtus, което се провежда в Оренсе (Испания). Александър Асенов, възпитаник на Федерацията по адаптирана физическа активност с президент Слав Петков, заслужи първото място в тласкането на гюле, след като постигна резултат от 8 метра и 64 сантиметра.

Другият ни представител, Боян Вандов, завърши пети с постижение от 6 метра и 68 сантиметра.

На Мондиала Виктор Караджов ще се бори за отличията в бяганията на 400, 800 и 1500 метра. Александър Асенов, който е европейски рекордьор, е заявен за спринтовете на 60 метра, в скока на дължина и в трибоя. Боян Вандов ще се състезава в дисциплините 60 и 200 метра.

