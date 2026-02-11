Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Божидар Саръбоюков продължава да подобрява рекорди. Талантливият българин коригира собствения си национален рекорд от преди седмица (8.39 м), след като спечели турнира от Световния атлетически тур в зала със “златен етикет” в Белград с най-добър резултат в света за сезона от 8.45 метра. Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна този резултат в своя пети опит. Така той излезе еднолично като №1 в света за сезона, след като до момента делеше първата позиция с актуалния световен шампион в зала и на открито Матия Фурлани с по 8.39 м.

Саръбоюков спечели надпреварата в Белград и с нов рекорд на турнира. До момента това постижение се държеше от носителя на всички възможни титли в атлетиката Милтиадис Тентоглу с 8.25 м от 2022 г. Българинът направи забележителна серия с резултати над 8.20 м тази вечер. той започна надпреварата с 8.23 м, след това подобри рекорда на турнира с 8.26 м. Самият Тентоглу обаче си върна този рекорд с 8.27 м. Последва фал за Саръбоюков в четвърти опит. Нов рекорд на турнира в пети - 8.29 м. Първият скок над 8.40 м в своята кариера талантът от Харманли направи при петото си излизане в сектора, когато се приземи на 8.45 м. При последното си излизане в сектора българинът отново направи добър опит, но с малък фал.

Тентоглу завърши втори в състезанието с 8.27 м, а бронзовият медалист в зала от Световното в Глазгоу през 2024 г. Кери Маклауд (Ямайка) се нареди трети с 8.22 м. Четирима състезатели в днешния старт в скока на дължина преминаха границата от 8 метра. Финландецът Кристиан Пули се нареди четвърти с 8.08 м.

