Левски е аут от Купата - Лудогорец отново победи "сините" с 1:0 и ги изхвърли от турнира - на живо от Разград с отзивите
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 7183
  • 3

Божидар Саръбоюков продължава да подобрява рекорди. Талантливият българин коригира собствения си национален рекорд от преди седмица (8.39 м), след като спечели турнира от Световния атлетически тур в зала със “златен етикет” в Белград с най-добър резултат в света за сезона от 8.45 метра. Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна този резултат в своя пети опит. Така той излезе еднолично като №1 в света за сезона, след като до момента делеше първата позиция с актуалния световен шампион в зала и на открито Матия Фурлани с по 8.39 м.

Саръбоюков спечели надпреварата в Белград и с нов рекорд на турнира. До момента това постижение се държеше от носителя на всички възможни титли в атлетиката Милтиадис Тентоглу с 8.25 м от 2022 г. Българинът направи забележителна серия с резултати над 8.20 м тази вечер. той започна надпреварата с 8.23 м, след това подобри рекорда на турнира с 8.26 м. Самият Тентоглу обаче си върна този рекорд с 8.27 м. Последва фал за Саръбоюков в четвърти опит. Нов рекорд на турнира в пети - 8.29 м. Първият скок над 8.40 м в своята кариера талантът от Харманли направи при петото си излизане в сектора, когато се приземи на 8.45 м. При последното си излизане в сектора българинът отново направи добър опит, но с малък фал.

Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното
Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

Тентоглу завърши втори в състезанието с 8.27 м, а бронзовият медалист в зала от Световното в Глазгоу през 2024 г. Кери Маклауд (Ямайка) се нареди трети с 8.22 м. Четирима състезатели в днешния старт в скока на дължина преминаха границата от 8 метра. Финландецът Кристиан Пули се нареди четвърти с 8.08 м.

Снимки: Imago

