  3. Селта 0:1 Реал Мадрид, гол на Чуамени

  • 6 март 2026 | 22:00
Реал Мадрид гостува на Селта в първи мач от 27-ия кръг на Ла Лига. Резултатът до момента е 1:0 в полза на кралския клуб с гол на Орелиан Чуамени в 11-тата минута. "Белите" ще търсят задължителен успех, след като загубиха последователно от Осасуна и Хетафе, а пасивът им спрямо лидера Барселона набъбна до 4 точки.

Селта се представя силно през сезона. Тимът от Галисия заема 6-о място в подреждането, а при успех днес ще се изравни по точки с петия Бетис.

Борха Иглесиас, Феран Жутгла и Уилиът Сведберг са тримата нападатели на Селта. В халфовата линия старши треньорът Клаудио Хиралдес е заложил на Оскар Мингеса, Мигел Роман, Илаиш Мориба и Серхио Карейра, а тримата бранители пред Йонуц Раду са Хави Родригес, Карл Старфелт и Маркос Алонсо.

Легендата на галисийци Яго Аспас е на пейката. Сред резервите на домакините са още Матиас Весино, Джоузеф Айду, Хави Руеда и Фер Лопес.

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа е предприел три промени в състава в сравнение с поражението срещу Хетафе. Ферлан Менди започва като титуляр за първи път от началото на годината. Той ще си партнира в дефанзивната линия на гостите с Трент Александър-Арнолд, Раул Асенсио и Антонио Рюдигер. Браим Диас ще действа в предни позиции с Винисиус Жуниор и Федерико Валверде, а в средата на терена ще играят Арда Гюлер, Орелиан Чуамени и 18-годишният Тиаго Питарч.

Заради многото контузени и наказанията на Дийн Хаусен и Франко Мастантуоно, на резервната скамейка на Реал Мадрид има деветима играчи от младежкия отбор.

Домакините започнаха със самочувствие и бяха по-активният отбор в първите минути. Борха Иглесиас шутира силно от границата на наказателното поле, но Тибо Куртоа внимаваше и изби. Малко по-късно Винисиус се отскубна от защитата на Селта и стреля, но топката срещна десния страничен стълб.

В 11-тата минута късно изпълнен корнер изненада бранителите на домакините и Чуамени се възползва. Френският национал получи перфектно подаване от Арда Гюлер и много прецизно насочи топката в мрежата, правейки безпомощен Йонуц Раду.

Снимки: Gettyimages

