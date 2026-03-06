11-те на Славия и Спартак (Варна), "белите" залагат на защита от легионери

Станаха ясни стартовите състави на Славия и Спартак (Варна), които излизат в мач от 25-ия кръг на efbet Лига.

Любопитното в състава на "белите" е, че вратарят и цялата им защита е съставена от чужденци - Нтумба, Варела, Савич, Малембана и Варела.

СЛАВИЯ - СПАРТАК (ВАРНА)

СЛАВИЯ: 12. Нтумба, 87. Фераресо, 4. Савич, 15. Малембана, 20. Варела, 5. Шопов, 73. Минчев, 13. Стефанов, 18. Балов, 77. Стоев, 10. Гермуш

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Ковальов, 2. Иванов, 3. Петрашило, 5. Кръстев, 9. Чунчуков, 10. Жота, 17. Маринов, 21. Шанде, 44. Грънчов, 50. Георгиев, 88. Йорданов