Димитър Карамфилов пред Sportal.bg: Божидар Саръбоюков можеше да скочи 8,50 метра през тази година

Божидар Саръбоюков е номиниран за приза “Изгряваща звезда” на Европа при мъжете за 2025 година в класацията на Европейската атлетика.

Талантът от Харманли е в Батуми (Грузия) заедно с личния си треньор Димитър Карамфилов, за да присъства на специалната церемония.

Тази година възпитаникът на Димитър Карамфилов се пребори за европейската титла в скока на дължина в зала при мъжете на форума в Апелдорн. Саръбоюков постигна 8.13 метра в последния си опит, за да изуми Фурлани и да изтръгне златния медал от италианеца с минимална разлика от един сантиметър.

Той стана и първият българин с европейска титла в зала от 2000 г. насам, когато Петър Дачев и Илия Дживондов спечелиха съответно в скока на дължина и на 400 метра.

След изненадващо поражение на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години, 21-годишният атлет завърши сезона си по най-добрия начин, класирайки се на пето място във финала на Световното първенство в Токио.

Другите двама финалисти за наградата “Изгряваща звезда” в Европа при мъжете бяха италианецът Матео Сиоли и полякът Хуберт Трошчанка, които спечелиха европейските титли за младежи под 23 години в скока на височина и в десетобоя. Сиоли спечели и бронз при мъжете на Европейското в зала в Апелдорн.

“Моята оценка за изминалата година е много добра, но можеше да бъде и отлична при едно още по-добро представяне на световното първенство в Токио. Там имахме голям шанс, но нямахме късмет. Божидар беше изключително добре подготвен, спрямо своите лични резултати. По време на подготовката преди световното той показа лични резултати на всички показатели, на които правихме тестове. Той трябваше да скочи 8,50 метра. Но в спорта никога не става това, което искаш. понякога резултатът не е важен - важно е класирането. За следващи е сезон, при малко промени в техниката и разбега, ще можем да постигнем, това което искаме”, заяви Димитър Карамфилов специално пред Sportal.bg.

Наградата "Изгряваща звезда“ е учредена през 2007 г., за да отличи постиженията на най-забележителните млади атлети в Европа. Сред предишните носители на приза са бъдещи олимпийски шампиони като Карстен Вархолм, Якоб Ингебригтсен и Арманд Дуплантис, както и световни първенци като Теди Тамго, Давид Щорл, Никлас Каул и Матиа Фурлани.