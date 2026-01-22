Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Носителите на Купата на България по волейбол Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в "Block out"
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Саръбоюков: Титлата “Атлет на България” ни амбицира за по-добри резултати

Саръбоюков: Титлата “Атлет на България” ни амбицира за по-добри резултати

  • 22 яну 2026 | 14:24
  • 164
  • 0

Божидар Саръбоюков получи наградата си за “Атлет на годината” в България за 2025 г. на специална церемония днес. При жените отличието отиде при Пламена Миткова. След награждаването Саръбоюков, който вчера постигна личен рекорд от 8.26 метра на международния турнир “Локомотив” в Пловдив, говори пред журналистите.

23 Атлет и Атлетка на България за 2025 г.

“Това е признание за всичко, което съм направил през годината. Тези неща са бонус към всичко това. Аз поне се боря и за тази титла Атлет на годината. Заради нея постигаме по-добри резултати. Целите са ми най-високите - да постигна призови места на големите първенства. Това са Световното първенство в зала и Европейското на открито.

Като метраж не искам да казвам какво очаквам - мога да постигна много. Всички, които вчера бяха в Пловдив, мисля, че го видяха. Само трябва да съм здрав и да направя същото състезание като вчера. Трябва да оправим и някои неща и тогава мисля, че ще съм способен да постигна по-голям метраж”, каза Саръбоюков пред журналистите.

Цялото интервю с него може да намерите във видеото.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Цветанов

Още от Лека атлетика

Атлетка №1 на България Пламена Миткова: За да имам по-добри резултати, трябва да се подобря във всяко отношение

Атлетка №1 на България Пламена Миткова: За да имам по-добри резултати, трябва да се подобря във всяко отношение

  • 22 яну 2026 | 14:29
  • 343
  • 0
Георги Павлов: В момента няма никакви проблеми и работим заедно за бъдещето

Георги Павлов: В момента няма никакви проблеми и работим заедно за бъдещето

  • 22 яну 2026 | 14:10
  • 343
  • 0
Дуплантис започва летния сезон в Доха

Дуплантис започва летния сезон в Доха

  • 22 яну 2026 | 13:09
  • 856
  • 1
Лайлс, Хол и Тинч дават старт на сезона си на закрито в Бостън

Лайлс, Хол и Тинч дават старт на сезона си на закрито в Бостън

  • 22 яну 2026 | 13:01
  • 327
  • 0
Пълен запис на международния турнир “Локомотив” 2026 г.

Пълен запис на международния турнир “Локомотив” 2026 г.

  • 22 яну 2026 | 12:55
  • 341
  • 0
Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова получиха наградите си за “Атлет и Атлетка на България” за 2025 г.

Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова получиха наградите си за “Атлет и Атлетка на България” за 2025 г.

  • 22 яну 2026 | 12:00
  • 1470
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 22361
  • 50
Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

  • 22 яну 2026 | 08:00
  • 12382
  • 8
Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в Block Out

Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в Block Out

  • 22 яну 2026 | 15:22
  • 388
  • 0
Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 5465
  • 4
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 4847
  • 8
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 12643
  • 20