Саръбоюков: Титлата “Атлет на България” ни амбицира за по-добри резултати

Божидар Саръбоюков получи наградата си за “Атлет на годината” в България за 2025 г. на специална церемония днес. При жените отличието отиде при Пламена Миткова. След награждаването Саръбоюков, който вчера постигна личен рекорд от 8.26 метра на международния турнир “Локомотив” в Пловдив, говори пред журналистите.

“Това е признание за всичко, което съм направил през годината. Тези неща са бонус към всичко това. Аз поне се боря и за тази титла Атлет на годината. Заради нея постигаме по-добри резултати. Целите са ми най-високите - да постигна призови места на големите първенства. Това са Световното първенство в зала и Европейското на открито.

Като метраж не искам да казвам какво очаквам - мога да постигна много. Всички, които вчера бяха в Пловдив, мисля, че го видяха. Само трябва да съм здрав и да направя същото състезание като вчера. Трябва да оправим и някои неща и тогава мисля, че ще съм способен да постигна по-голям метраж”, каза Саръбоюков пред журналистите.

Цялото интервю с него може да намерите във видеото.

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Цветанов