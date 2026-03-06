Вархолм започва защитата на титлата си в Диамантената лига в Китай

Норвежката звезда Карстен Вархолм ще бъде основната атракция в бягането на 300 метра с препятствия по време на втория кръг от веригата Диамантена лига за сезона в Шанхай/Кецяо през май.

Действащият шампион от Диамантената лига ще се стреми към втора поредна победа в Шанхай/Кецяо, когато започне защитата на титлата си на 16 май. Той ще се състезава в дисциплината 300/400 метра с препятствия.

Трикратният световен шампион Вархолм ще оглави надпреварата на 300 метра с препятствия в Кецяо година след като постигна най-добър резултат в света за сезона – 47.28 секунди, в бягането на 400 метра с препятствия на същия турнир през 2025 г.

"Много съм развълнуван да се завърна в Кeцяо и тази година“, заяви Вархолм.

"Да спечеля Диамантената лига в Шанхай за първи път в кариерата си миналата година беше страхотно усещане пред китайските фенове. Очаквам с нетърпение една велика битка“, добави той.

Норвежката звезда ще преследва четвърта титла от Диамантената лига през 2026 г., след като миналия сезон спечели най-престижната еднодневна верига в леката атлетика за първи път от четири години.

Вархолм доминираше в своята дисциплина през 2025 г., като постави най-добри световни постижения на 300 метра с препятствия в Сямън и Осло, както и рекорд на Диамантената лига на 400 метра с препятствия в Силезия.

На финала на Диамантената лига в Цюрих той постави нов рекорд на турнира от 46.70 секунди, за да спечели диамантения трофей за трети път в кариерата си.

Вархолм се присъединява към нарастващия списък от световни суперзвезди в Шанхай/Кeцяо, който включва световния шампион на 110 метра с препятствия Кордел Тинч и олимпийската шампионка на 100 метра с препятствия Масай Ръсел.

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис и действащата световна и диамантена шампионка в тласкането на гюле Джесика Схилдер също са потвърдили участието си в китайския турнир.