  2. Лека атлетика
  Димитър Карамфилов: Очаквах резултат над 8.30 м, но нека вървим стъпка по стъпка

Димитър Карамфилов: Очаквах резултат над 8.30 м, но нека вървим стъпка по стъпка

  • 19 сеп 2025 | 22:31
  • 187
  • 0

Треньорът на Божидар Саръбоюков Димитър Карамфилов беше със смесени чувства от представянето на своя възпитаник на Световното първенство в Токио. Там 21-годишният талант от Харманли завърши пети с 8.19 м. Ето какво сподели Карамфилов на родна земя.

Саръбоюков: Вече се чувствам част от най-добрите, но ще трябва да го затвърждавам
Саръбоюков: Вече се чувствам част от най-добрите, но ще трябва да го затвърждавам

“Отстрани е много по-лесно да гледаш, но и много по-притеснително. Тъй като регламентът във финала беше по-различен от другите състезания, трябваше задължително да направим хубав първи-втори опит, за да сме сигурни, че ще се класираме да правим шест опита. Това го постигнахме, резултатът също не е малък. 8.19 м си е сериозен резултат. И аз очаквах малко повече.

От показателите, които даде преди шампионата, очаквах резултат над 8.30 м, но шансът невинаги е на наша страна. Но нека вървим стъпка по стъпка - това е първото му класиране за финал на голямо първенство”, каза Карамфилов пред журналистите на летището. Двамата получиха чекове за по 8000 лева от Българска федерация по лека атлетика за петото място.

Цялото интервю с наставника на Божидар Саръбоюков може да намерите във видеото.

