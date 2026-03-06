Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Съставите на Байерн и Гладбах, Нойер, Мусиала и Джаксън са титуляри за баварците

Съставите на Байерн и Гладбах, Нойер, Мусиала и Джаксън са титуляри за баварците

  • 6 март 2026 | 20:43
  • 407
  • 1
Съставите на Байерн и Гладбах, Нойер, Мусиала и Джаксън са титуляри за баварците

Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) посреща Борусия (Мьонхенгладбах) в ранния мач от 25-тия кръг на Бундеслигата. Баварците имат солидна преднина от 11 точки пред Борусия (Дортмунд) след победата си в „Дер Класикер“ и настроението при тях е приповдигнато. Тимът на Венсан Компани е и в добра серия от четири поредни успеха. Гладбах пък не е никак далеч от опасната зона и има само един успех в последните си пет мача, но той дойде именно в предишния кръг.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Байерн (Мюнхен) показва пълно превъзходство с пет последователни победи. В последната среща баварците победиха с категоричното 3:0 като гост. Преди това обаче мюнхенският гранд редовно имаше неприятности срещу „жребчетата“.

Най-неприятната новина за треньора на Байерн Венсан Компани е отсъствието на Хари Кейн, който няма да играе заради лека травма на прасеца по време на последната тренировка на тима. Към него в лазарета се присъединяват защитниците Алфонсо Дейвис и Хироки Ито.

Венсан Компани пък извършва доста промени в сравнение със състава, който победи с 3:2 като гост Борусия (Дортмунд). Капитанът Мануел Нойер е напълно възстановен и се завръща под рамката. Сериозни са ротациите в нападение, където Николас Джаксън заменя Хари Кейн на върха на атаката. Зад сенегалеца пък ще играят Ленарт Карл и Джамал Мусиала, които заменят Майкъл Олисе и Серж Гнабри, като заедно с Луис Диас ще тормозят защитата на гостите. Леон Горетцка е предпочетен пред Александър Павлович до Йошуа Кимих в средата на терена, а Ким Мин-Жае и Том Бишоф заменят в отбрана съответно Йонатан Та и Йосип Станишич.

Ситуацията в лагера на Борусия (Мьонхенгладбах) с контузиите не е по-розова. Старши треньорът на гостите ще трябва да прекроява състава си в движение. Яник Енгелхарт е наказан заради натрупани картони, а в предни позиции Гладбах ще бъде лишен от услугите на мощния Тим Клайндийнст, креативния Робин Хак и Кота Такай, както и на Натан Н‘Гуму. Атаката на „жребчетата“ ще бъде водена от Харис Табакович, а зад него ще действат Франк Онора и младият швед Уго Болин.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гуардиола: В колко финала сме играли последните години? В колко полуфинала? Много

Гуардиола: В колко финала сме играли последните години? В колко полуфинала? Много

  • 6 март 2026 | 16:49
  • 1182
  • 1
Треньорът на Ал-Насър с притеснителни новини за Кристиано Роналдо

Треньорът на Ал-Насър с притеснителни новини за Кристиано Роналдо

  • 6 март 2026 | 15:57
  • 9930
  • 8
Илия Груев е номиран за най-креативно изпълнение в Премиър лийг

Илия Груев е номиран за най-креативно изпълнение в Премиър лийг

  • 6 март 2026 | 15:33
  • 6181
  • 5
Лапорта рязко изостри реториката и посочи най-големия проблем пред проекта на Барселона

Лапорта рязко изостри реториката и посочи най-големия проблем пред проекта на Барселона

  • 6 март 2026 | 15:19
  • 2680
  • 1
Ханзи Флик намекна за дебют срещу Атлетик и даде добри новини за Гави

Ханзи Флик намекна за дебют срещу Атлетик и даде добри новини за Гави

  • 6 март 2026 | 15:15
  • 7489
  • 2
В Барселона продължават да искат играч на Тотнъм, който няма мач за "шпорите"

В Барселона продължават да искат играч на Тотнъм, който няма мач за "шпорите"

  • 6 март 2026 | 14:28
  • 2987
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 18373
  • 59
СК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

СК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

  • 6 март 2026 | 16:01
  • 26216
  • 68
Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

  • 6 март 2026 | 15:29
  • 22485
  • 35
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 12130
  • 22
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 23251
  • 31