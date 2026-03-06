Съставите на Байерн и Гладбах, Нойер, Мусиала и Джаксън са титуляри за баварците

Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) посреща Борусия (Мьонхенгладбах) в ранния мач от 25-тия кръг на Бундеслигата. Баварците имат солидна преднина от 11 точки пред Борусия (Дортмунд) след победата си в „Дер Класикер“ и настроението при тях е приповдигнато. Тимът на Венсан Компани е и в добра серия от четири поредни успеха. Гладбах пък не е никак далеч от опасната зона и има само един успех в последните си пет мача, но той дойде именно в предишния кръг.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Байерн (Мюнхен) показва пълно превъзходство с пет последователни победи. В последната среща баварците победиха с категоричното 3:0 като гост. Преди това обаче мюнхенският гранд редовно имаше неприятности срещу „жребчетата“.

Най-неприятната новина за треньора на Байерн Венсан Компани е отсъствието на Хари Кейн, който няма да играе заради лека травма на прасеца по време на последната тренировка на тима. Към него в лазарета се присъединяват защитниците Алфонсо Дейвис и Хироки Ито.

🔦 So 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒏 wir ins 𝑭𝒓𝒆𝒊𝒕𝒂𝒈𝒂𝒃𝒆𝒏𝒅𝒔𝒑𝒊𝒆𝒍 🔴⚪ pic.twitter.com/PybZHWJ7wW — FC Bayern München (@FCBayern) March 6, 2026

Венсан Компани пък извършва доста промени в сравнение със състава, който победи с 3:2 като гост Борусия (Дортмунд). Капитанът Мануел Нойер е напълно възстановен и се завръща под рамката. Сериозни са ротациите в нападение, където Николас Джаксън заменя Хари Кейн на върха на атаката. Зад сенегалеца пък ще играят Ленарт Карл и Джамал Мусиала, които заменят Майкъл Олисе и Серж Гнабри, като заедно с Луис Диас ще тормозят защитата на гостите. Леон Горетцка е предпочетен пред Александър Павлович до Йошуа Кимих в средата на терена, а Ким Мин-Жае и Том Бишоф заменят в отбрана съответно Йонатан Та и Йосип Станишич.

Ситуацията в лагера на Борусия (Мьонхенгладбах) с контузиите не е по-розова. Старши треньорът на гостите ще трябва да прекроява състава си в движение. Яник Енгелхарт е наказан заради натрупани картони, а в предни позиции Гладбах ще бъде лишен от услугите на мощния Тим Клайндийнст, креативния Робин Хак и Кота Такай, както и на Натан Н‘Гуму. Атаката на „жребчетата“ ще бъде водена от Харис Табакович, а зад него ще действат Франк Онора и младият швед Уго Болин.

