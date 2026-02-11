Димитър Карамфилов пред Sportal.bg: Още след Световното казах, че Божидар е готов за този резултат

Треньорът на Божидар Саръбоюков Димитър Карамфилов коментира пред Sportal.bg представянето на своя състезател. Днес европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдорн 2025 спечели турнира от Световния атлетически тур в зала със “златен етикет” в Белград с нов национален рекорд и постижение №1 в света за сезона от 8.45 метра. Саръбоюков подобри и рекорда на турнира, който беше 8.25 м на Милтиадис Тентоглу. Самият Тентоглу днес остана втори с 8.27 м.

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

“Още след Световното в Токио казах, че Божидар е готов за резултат над 8.40 метра. Показателите му на тренировки го показваха и най-накрая целта се изпълни. Следващото му състезание ще е Балканиадата отново в Белград следващата седмица”, сподели Карамфилов специално за Sportal.bg броени минути след рекорда на своя възпитаник.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов