БФЛА с подкрепа към Пламена Миткова след контузията

  • 6 март 2026 | 12:35
  • 380
  • 0

Най-добрата българска атлетка Пламена Миткова е с тежка контузия и няма да може да атакува норматива за участие Световното първенство в зала в Полша (20-22 март). Атлетката получи травма в глезена на отскачащия крак по време на националния шампионат на 1 март. След обстойни медицински прегледи диагнозата вече е ясна  – фрактура и скъсана предна връзка и разкъсана задна в глезената става. Лечението, което предстои за четвъртата в скока на дължина от световния шампионат в зала от преди година, включва обездвижване с ботуш за три седмици.

Изпитанието за Пламена и нейния треньор Ивайло Русенов няма да бъде леко, но и вероятно ще отнеме време. Стискаме палци Миткова да бъде в сектора скоро, за да може да преследва високите постижения в дисциплината си!

“Травмите са тежко изпитание за всеки спортист, но шампионите винаги намират път обратно. Убеден съм, че Пламена Миткова ще преодолее това предизвикателство и то ще бъде мощен мотиватор за нея да се върне още по-силна и да продължи да радва България с успехите си. Българската лека атлетика е зад вас – Пламена и Ивайло Русенов, СКЛА Локомотив Пловдив”, заяви президентът на БФЛА Георги Павлов в подкрепа на Пламена и нейният треньор.

На снимката: Доктор Георги Максимов преглежда крака на Пламена Миткова по време на държавното първенство на 1 март

Фото: Ивайло Дончев/БФЛА

