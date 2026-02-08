Популярни
Саръбоюков и Фурлани вече са №20 във вечната европейска ранглиста в скока на дължина

  • 8 фев 2026 | 20:42
  • 2004
  • 0

Божидар Саръбоюков и Матия Фурлани предложиха поредно зрелищно състезание на турнира от Световния атлетически тур в зала от категория “сребро” в Метц. Двамата завършиха с по 8.39 м, но италианецът заслужи първото място заради по-добър по сила втори опит - 8.38 м срещу 8.37 м за Саръбоюков. За българина тези две постижения бяха над националния рекорд на Ивайло Младенов (8.30 м в зала и 8.33 м на открито).

За Фурлани това пък беше изравнен личен рекорд. Със същия резултат през миналата година той спечели световната титла на открито в Токио и така стана най-младият световен шампион в дисциплината в историята. Фурлани има и 8.44 м от 2023 г., но с попътен вятър над допустимите стойности (+2.2 м/сек).

С постижението си от 8.39 м двамата вече делят 20-тото в европейската ранглиста за всички времена. №1 в нея е Роберт Емиян с 8.86 м от 1987 г. Втори е Себастиан Байер с 8.71 м от 2009 г., а трети Луис Цатумас с 8.66 м от 2007 г.

