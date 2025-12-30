Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова са Атлет и Атлетка на България за 2025 г.

Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова отново са начело на анкетата на списание “Атлетика“ като “Атлет и Атлетка на 2025-а“ година. Списание “Атлетика“ организира анкетата за 28-и път, а Пламена Миткова става първата атлетка, която печели вота за четвърта поредна година.

През 2023-а Саръбоюков и Миткова отново бяха „Атлет и Атлетка на България“. Двамата са родени през 2004-а година и стартираха международните си кариери през 2022-а, когато на световното първенство за юноши и девойки Пламена спечели световната титла на скок дължина, а Божидар среброто на скок височина.

През 2025-а година Божидар Саръбоюков стана европейски шампион на скок дължина за мъже в зала в Апелдорн, Нидерландия –успех за мъжката ни атлетика, който не бе постиган от 25 години.

Въпреки контузия в началото на лятото атлетът от Хеброс-Харманли направи блестящ сезон със сребърен медал на европейския шампионат за младежи под 23 години в Берген, Норвегия и пето място на световното първенство в Токио, Япония.

Саръбоюков добави към успехите си през 2025-а балканска титла в зала и сребърен медал на балканския шампионат на открито, както и титли на България на скок дължина и троен скок.

Възпитанкът на треньора Димитър Карамфилов регистрира 13 състезания с резултати над 8 метра, а в девет от тях записа опити над 8.10.

Пламена Миткова бе в топ форма през зимния сезон с шесто място на еврошампионата в зала в Апелдорн, Нидерландия и четвърта позиция на световното първенство в зала в Нанджин, Китай.

Състезателката на „Локомотив“ – Пловдив зае и трето място на европейското отборно първенство в Марибор, Словения.

Миткова показа бързината си, като оглави българската ранглиста на 60 м в зала.

Под ръководството на наставника си Ивайло Русенов пловдивчанката скочи 13 пъти над 6.40 през 2025-а и записа седмо място на европейското първенство за девойки под 23 години в Берген, Норвегия, както и участие в квалификациите на световния шампионат в Токио, Япония.

При мъжете подгласници на Божидар Саръбоюков са вицешампионът на Европа на троен скок за младежи под 23 години Лъчезар Вълчев и финалистът на 100 м от този еврошампионат Никола Караманолов, а атлетът на 2024-а година Тихомир Иванов (скок височина) е на пета позиция.

При жените съотборничката на Пламена Миткова - Габриела Петрова (троен скок) е нейна подгласничка, като тя два пъти е печелила анкетата за „Атлет на България“.

Челната петица при жените се оформя от още три пловдивчанки балкански шампионки за девойки – Радина Величкова (60 м и 100 м), Ива Деливерска (100 м с препятствия) и Сияна Бръмбарова (скок дължина).

Резултати от анкетата:

Мъже:

1. Божидар Саръбоюков – скок дължина - 259 точки

2. Лъчезар Вълчев – троен скок – 192 т.

3. Никола Караманолов – 60 м и 100 м – 173 т.

4. Християн Касабов – 110 м с препятствия – 160 т.

5. Тихомир Иванов – скок височина – 146 т.

6. Зинга Барбоза Фирмино – троен скок – 105 т.

7. Христо Илиев – 60 м и 100 м – 74 т.

8. Мартин Проданов – 800 м и 1500 м – 56 т.

9. Валентин Андреев – чук – 56 т.

10. Стилиян Орлинов – скок дължина – 33 т.

11. Станислав Станков – 110 м с препятствия – 27 т.

12. Тодор Петров – гюле – 24 т.

13. Георги Петков – 60 м и 100 м – 22 т.

14. Крум Захариев – десетобой – 20 т.

15. Васил Антонов – 400 м – 17 т.

16. Иван Минков Иванов – 800 м – 12 т.

17. Иво Балабанов – бягане на дълги разстояния – 10 т.

18. Йоан Каменов – 60 м и 100 м – 9 т.

19. Димо Андреев – чук – 8 т.

Александър Василев – маратон – 8 т.

21.Димитър Панделиев – 400 м и 800 м – 7 т.

22.Мартин Балабанов – 800 м – 6 т.

Кристиян Цанев – скок височина – 6 т.

24.Добромир Николов – 110 м с препятствия – 1 т.

Жени:

1. Пламена Миткова – скок дължина - 253 точки

2. Габриела Петрова – троен скок – 228 т.

3. Радина Величкова – 60 м и 100 м – 185 т.

4. Ива Деливерска – 100 м с препятствия – 127 т.

5. Сияна Бръмбарова – скок дължина – 114 т.

6. Андреа Савова – 400 м – 104 т.

7. Натали Костова – скок височина – 90 т.

8. Маринела Нинева – бягания на дълги разстояния – 72 т.

9. Лиляна Георгиева – 800 м – 66 т.

10. Девора Аврамова – бягания на дълги разстояния – 52 т.

11. Кристен Радуканова – 100 м и 200 м – 31 т.

12. Милица Мирчева – бягания на дълги разстояния – 27 т.

13. Ирен Саръбоюкова – скок височина – 24 т.

14. Натали Захариева – скок височина – 13 т.

15. Рая Димитрова – 100 м и 200 м – 11 т.

Галина Николова – скок дължина – 11 т.

17.Милена Миткова – скок дължина – 8 т.

18.Анжелина Петкова – троен скок – 7 т.

Емили Кирякова – 100 м с препятствия – 7 т.

Победители от анкетата на списание „Атлетика“:

1998 Петър Дачев Светла Димитрова

1999 Ростислав Димитров Христина Калчева

2000 Петър Дачев Тереза Маринова

2001 Ростислав Димитров Тереза Маринова

2002 Петър Дачев Тереза Маринова

2003 Ивайло Русенов Венелина Венева

2004 Георги Иванов Ивет Лалова

2005 Момчил Караилиев Ивет Лалова

2006 Ваня Стамболова

2007 Даниела Йорданова

2008 Ивет Лалова

2009 Момчил Караилиев

2010 Ваня Стамболова

2011 Ваня Стамболова

2012 Ивет Лалова

2013 Георги Иванов

2014 Георги Иванов

2015 Габриела Петрова

2016 Мирела Демирева

2017 Тихомир Иванов

2018 Мирела Демирева

2019 Ивет Лалова-Колио

2020 Габриела Петрова

2021 Мирела Демирева

2022 Пламена Миткова

2023 Божидар Саръбоюков Пламена Миткова

2024 Тихомир Иванов Пламена Миткова

2025 Божидар Саръбоюков Пламена Миткова