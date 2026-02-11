Саръбоюков вече е в топ 50 на вечната световна ранглиста и №12 в Европа

Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдорн 2025 Божидар Саръбоюков продължава да впечатлява с представянето си в сектора. Днес възпитаникът на Димитър Карамфилов спечели турнира в Белград с нов национален рекорд от 8.45 метра и така подобри собствения си рекорд от 8.39 м, поставен преди няколко дни в Метц. С този резултат талантът от Харманли излезе еднолично начело в световната ранглиста за сезона.

Той обаче вече е и в топ 50 на вечната световна ранглиста в скока на дължина. С постижението си от днес Саръбоюков дели 49-а позиция с няколко състезатели във вечната ранглиста. Той излезе и доста по-напред в европейската ранглиста за всички времена - там той вече е 12-ти, след като преди броени дни делеше 20-о място с Матия Фурлани с по 8.39 м.

Световен рекордьор в скока на дължина е Майк Пауъл с 8.95 м от 1991 г., а европейският рекорд се държи от Роберт Емиян с 8.86 м от 1987 г.