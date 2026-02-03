Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

Атлет №1 на България за 2025 година Божидар Саръбоюков продължава с великолепното си представяне през сезона. Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдорн 2025 завърши трети на турнира от Световния атлетически тур от категория “злато” в Острава с постижение от 8.21 метра. Българинът и носителите на световни титли в зала и на открито Матия Фурлани и Милтиадис Тентоглу предложиха истинско зрелище за зрителите в битката на сантиметри. В крайна сметка надпреварата спечели Фурлани с нов рекорд на турнира от 8.30 м. Тентоглу се нареди втори с 8.23 м.

Състезанието започна по отличен начин за възпитаника на Димитър Карамфилов, който поведе класирането след първия опит, в който се приземи на 8.02 м. Настоящият световен шампион в зала и на открито Матия Фурлани обаче отвърна на удара и излезе начело след втория опит с 8.21 м. Българинът направи фал във втория си опит, но в третия си върна водачеството, след като постигна 8.21 м и имаше по-добър по сила втори опит от италианеца.

Това беше втора среща за сезона между добрите познайници Фурлани и Саръбоюков. При първия си старт за годината на един турнир в Париж италианецът отново победи българина с 8.33 м срещу 8.15 м. Миналата година Саръбоюков пък спечели европейската титла в зала в Апелдорн, изпреварвайки Фурлани с 1 сантиметър.

В четвъртия битката със сантиметрите продължи и Фурлани отново оглави класирането след 8.22 м. При това завъртане Саръбоюков постигна 8.14 м. Тук обаче голямата дума имаше носителят на всички възможни титли в скока на дължина Милтиадис Тентоглу, който при четвъртото си излизане в сектора постигна 8.23 м и поведе класирането.

В петия опит Саръбоюков направи поредния добър скок, но с фал и не се стигна до измерване. Фурлани продължи да увеличава метража си и с 8.30 м отново си върна водачеството, като този резултат беше и рекорд на турнира. При шестото си излизане в сектора талантът от Харманли направи фал.

