Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдорн 2025 Божидар Саръбоюков продължава с отличните си изяви от началото на зимния сезон. Възпитаникът на Димитър Карамфилов подобри националния рекорд на България в скока на дължина на турнира от Световния атлетически тур категория “сребро” в Метц (Франция). Той се приземи на 8.39 метра в своя пети опит, като по този начин прати в историята постижението на Ивайло Младенов от 8.30 м, постигнато през 1994 г.

Така Саръбоюков излезе на първо място във вечната ранглиста на България в зала и на открито, тъй като постижението му е по-добро и от рекорда на Младенов на открито - 8.33 м от 1995 г. До днес най-добрият резултат на таланта от Харманли беше 8.26 м от международния турнир “Локомотив” в Пловдив през януари. Този резултат отреди на българина второ място в надпреварата във Франция, тъй като световният шампион в зала и на открито Матия Фурлани също постигна 8.39 м, но имаше по-добър по сила втори резултат - 8.38 м срещу 8.37 м за Саръбоюков. Така за пореден път 1 сантиметър реши битка между двамата талантливи атлети. Трети в състезанието в Метц завърши бронзовият медалист от Световното в зала в Глазгоу през 2024 г. Кери Маклауд от Ямайка със 7.90 м.

Саръбоюков започна състезанието със 7.94 метра. Във втория си опит постигна 8.15 м, а в третия се приземи на 8.13 м. В четвъртия опит записа национален рекорд от 8.37 м. Последва нов още по-силен опит от 8.39 м и втори национален рекорд за българина. В последния си опит Атлет №1 на България за 2025 г. постигна 8.24 м.