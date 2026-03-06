Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Владимир Зографски се качи на подиума в старт от Световната купа по ски скок за пръв път в кариерата си, след като словенецът Домен Превц, който направи най-силния опит в надпреварата в Лахти, бе дисквалифициран заради с 1 сантиметър по-дълги ски от разрешеното.

Състезанието бе спечелено от Превц, който направи скок от 129 метра за 138,8 точки. Това трябваше да му осигури и предсрочно спечелване на Световната купа по ски скок, както и рекордна в историята седма поредна победа, но след премерване на екипировката се оказа, че неговите ски надвишават позволените размери и по тази причина той е дисквалифициран.

Nie ma siódmego zwycięstwa z rzędu Domena Prevca, jest pierwszy w karierze pucharowy triumf Philippa Raimunda i pierwsze podium Władimira Zografskiego!



Kamil Stoch w czołowej "10" - po raz pierwszy od 1070 dni! #Lahti #skijumpingfamily pic.twitter.com/C8lUMK7u6X — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) March 6, 2026

Така за победител бе обявен германецът Филип Раймунд.

Олимпийският шампион на малка шанца направи опит от 122,5 метра, който му донесе 129,3 точки.

Втори се класира австриецът Даниел Чофених със 124,5 метра и 128,6 точки.

Зографски също направи опит от 124,5 метра, но по-ниските му оценки за стил му донесоха сбор от 127,2 точки.

До момента най-доброто класиране на българина отново бе във Финландия. Той се класира четвърти в Рука в началото на този сезон - на 29 ноември. Сега обаче Зографски се качи на подиума - нещо, което бе не правил никога преди в старт от Световната купа при мъжете.

След българина останаха Грегор Дешванден от Швейцария, Анти Аалто от Финландия и Рьою Кобаяши от Япония.

Състезанието в Лахти се проведе без квалификация и само в един опит, а участие в него взеха 67 състезавалите. В събота във финландския град ще има още един индивидуален старт, а в неделя предстои и отборна надпревара.