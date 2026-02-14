Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Божидар Саръбоюков: Тръгнах нагоре, откакто имам гадже

Божидар Саръбоюков: Тръгнах нагоре, откакто имам гадже

  • 14 фев 2026 | 10:32
  • 316
  • 0

Колко далеч може да скочи човек, който цял живот тренира и мечтае за върха? Божидар Саръбоюков показа отговора.

Младият български лекоатлет постави нов национален рекорд в скока на дължина – 8.45 метра – и оглави световната ранглиста за сезона. Това се случи на турнира в Белград, където той победи двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу.

“Радвам се, че направих щастлив толкова много българи. Не съм очаквал 8.45 – това е една сбъдната мечта“, сподели Саръбоюков пред bTV в студиото на "Тази събота".

Пътят към рекорда
Божидар започва да тренира на 6 години и още тогава се откроява с бързина. “Девети-десети клас разбрах, че това ще бъде моят път. В началото беше шега, после осъзнах сериозността“, разказва шампионът.

Треньорът Димитър Карамфилов е неговият наставник, психолог и бащина фигура – всичко в едно.

Скокът и емоцията
“С треньора ми си говорехме, че трябва да рискувам повече. "Скачай сякаш си на тренировка", ми казва той. Понякога не усещах скока. Без риск мечтите не се сбъдват.“

Мечтите и следващите цели
След националния рекорд Божидар вече е №1 в света за сезона. Следващата му цел е световното първенство в зала в Полша на 22 март. Преди това ще участва на Балканиадата, както и на републиканското първенство.

Той насърчава и младите: “Децата да вярват в себе си, да не се отказват – усилието се отплаща.“

Извън залата
Божидар има приятелка, която го подкрепя и е плътно до него. Времето за любов зависи от “жената до теб“.

“Скачането е моят живот, но без подкрепа няма как да се стигне до върха. Балансът между тренировки и личен живот е важен. Тръгнах нагоре, откакто сме заедно. Дали е случайно или не - времето ще покаже. Днес ще празнувам“, каза още атлетът.

