Гаут Гаут ще се изправи срещу Тебого и Беднарек в Юджийн

Австралийската спринтьорска сензация Гаут Гаут ще се изправи срещу олимпийския шампион Лециле Тебого и американеца Кенет Беднарек в бягането на 200 метра по време на турнира от Диамантената лига Prefontaine Classic в Юджийн през юли.

Гаут е напът да достигне нов връх в кариерата си, като се състезава срещу Тебого и Беднарек на 200 метра на 4 юли. Това ще бъде едно от първите му пълноценни участия в най-престижната световна верига по лека атлетика.

18-годишният талант направи своя дебют в Диамантената лига миналия сезон в Монако, където спечели бягането на 200 метра за младежи до 23 години на стадион "Луи II“.

"Много съм развълнуван да започна да се състезавам с всички на големите турнири“, заяви той след тази победа.

В Юджийн той ще се изправи срещу най-добрите в света в лицето на Тебого и Беднарек.

Тебого е действащият олимпийски шампион на 200 метра и е записал осем победи в Диамантената лига през последните два сезона. Звездата от Ботсвана ще преследва първата си титла от Диамантената лига през 2026 г., след като я изпусна на косъм през 2024 и 2025 г.

Именно Беднарек го победи през 2024 г., записвайки впечатляващото време от 19.67 секунди, за да шокира Тебого на финала на Диамантената лига в Брюксел. Тази победа донесе втори диамантен трофей в кариерата на американеца, който също така спечели сребърни медали на последните две олимпиади и световни първенства.

Турнирът в Юджийн е деветият кръг от Диамантената лига за 2026 г., която започва в Доха на 8 май и завършва с двудневен финал в Брюксел на 4-5 септември. Веригата събира най-големите имена в леката атлетика на някои от най-емблематичните арени в света, преминавайки през четири континента и 15 града в рамките на сезона.

Снимки: Imago