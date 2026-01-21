Популярни
Саръбоюков с личен рекорд и покрит норматив за Световното

  • 21 яну 2026 | 15:50
Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдорн 2025 Божидар Саръбоюков спечели международния атлетически турнир “Локомотив” в Пловдив с личен рекорд от 8.26 метра. Възпитаникът на Димитър Карамфилов записа този резултат в своя четвърти опит. Това е и покрит норматив за участие на Световното първенство в зала в Торун през март. Саръбоюков започна надпреварата с постижение от 8.22 м, след това записа 8.11 м, пропусна третия си опит. В четвъртия се приземи на 8.26 м. След това пропусна в петия. При шестото си излизане в сектора Саръбоюков също се приземи на доста приличен метраж, но опитът му беше с фал. Все пак беше измерен информативно и съдията отчете 8.32 м. Националният рекорд на Ивайло Младенов в зала е 8.30 м. 

Христо Арбалиев зае второто място с личен рекорд от 6.86 м, а трети се нареди Николай Тодоров с 6.79 м. 

Снимки: Владимир Иванов

