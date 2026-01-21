Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Мечта ми е да постигна националния рекорд

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Мечта ми е да постигна националния рекорд

  • 21 яну 2026 | 17:28
  • 624
  • 0

Божидар Саръбоюков спечели скока на дължина при мъжете на втория международен атлетически турнир “Локомотив” в Пловдив с личен рекорд от 8.26 метра и покрит норматив за участие на Световното първенство в зала в Торун. С това постижение възпитаникът на Димитър Карамфилов излезе и на второ място във вечната ранглиста на България в зала след националния рекордьор Ивайло Младенов, който има 8.30 м под покрив. Саръбоюков даде ексклузивно интервю за Sportal.bg след победата си в Пловдив. 

“Мечта ми е да постигна националния рекорд. Още миналата година мечтаех и го гонех, но бях по-далеч. Исках за първи старт да постигна задоволяващ резултат за мен. Със сигурност е задоволяващ, но както виждате не се радвам толкова много. Гоня нещо повече, но като за начало на сезона е отлично представяне. 

Поканен съм на четири от най-силните турнири тази зима - два “сребърни” и два “златни”. В неделя ми е единият старт с моите набори Мария Фурлани и французинът Конате, който ме победи на Европейското под 23 г. Смятам, че има закачка между нас и ще стане много хубаво състезание. Надявам се и да е силно за мен. Това е само началото. Наистина се надявам да стане много силно състезание и резултатите да са такива, каквито спомена (б.а. над 8.30 м)”, каза Саръбоюков пред Sportal.bg. 

Цялото интервю с Атлет №1 на България за 2025 г. може да намерите във видеото. 

Снимки: Владимир Иванов

