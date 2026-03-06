Дос Сантос ще се изправи срещу Вархолм в Шанхай/Кецяо

Двукратният шампион от Диамантената лига Алисон Дос Сантос ще се изправи срещу настоящия носител на титлата Карстен Вархолм в титаничен сблъсък на 300 метра с препятствия. Дългоочакваното състезание ще се проведе по време на втория кръг от веригата за сезона в Шанхай/Кецяо през май.

За Дос Сантос това ще бъде първо участие в Диамантената лига за сезона и дебют на китайска земя в рамките на веригата, когато пристигне в Кецяо тази пролет.

Заедно с Вархолм и Рай Бенджамин, Дос Сантос е част от триото атлети, които направиха истинска революция в дисциплината 400 метра с препятствия през последните години.

Бразилецът спечели титлата в Диамантената лига през 2022 г. и 2024 г., а през 2022 г. бе коронясан и за световен шампион.

От 2021 г. насам той е натрупал общо 16 победи в Диамантената лига, като последната от тях бе на миналогодишния турнир Prefontaine Classic в Юджийн.

26-годишният атлет все още няма победа в състезание на 300 метра с препятствия и го очаква сериозно изпитание срещу Вархолм, който подобри световния рекорд в тази дистанция два пъти през миналия сезон.