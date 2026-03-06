Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Дос Сантос ще се изправи срещу Вархолм в Шанхай/Кецяо

Дос Сантос ще се изправи срещу Вархолм в Шанхай/Кецяо

  • 6 март 2026 | 17:27
  • 112
  • 0
Дос Сантос ще се изправи срещу Вархолм в Шанхай/Кецяо

Двукратният шампион от Диамантената лига Алисон Дос Сантос ще се изправи срещу настоящия носител на титлата Карстен Вархолм в титаничен сблъсък на 300 метра с препятствия. Дългоочакваното състезание ще се проведе по време на втория кръг от веригата за сезона в Шанхай/Кецяо през май.

За Дос Сантос това ще бъде първо участие в Диамантената лига за сезона и дебют на китайска земя в рамките на веригата, когато пристигне в Кецяо тази пролет.

Заедно с Вархолм и Рай Бенджамин, Дос Сантос е част от триото атлети, които направиха истинска революция в дисциплината 400 метра с препятствия през последните години.

Бразилецът спечели титлата в Диамантената лига през 2022 г. и 2024 г., а през 2022 г. бе коронясан и за световен шампион.

От 2021 г. насам той е натрупал общо 16 победи в Диамантената лига, като последната от тях бе на миналогодишния турнир Prefontaine Classic в Юджийн.

26-годишният атлет все още няма победа в състезание на 300 метра с препятствия и го очаква сериозно изпитание срещу Вархолм, който подобри световния рекорд в тази дистанция два пъти през миналия сезон.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Плевен ще има ново атлетическо бижу

Плевен ще има ново атлетическо бижу

  • 6 март 2026 | 15:05
  • 989
  • 5
България със злато на СП по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения Virtus

България със злато на СП по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения Virtus

  • 6 март 2026 | 14:05
  • 328
  • 0
БФЛА с подкрепа към Пламена Миткова след контузията

БФЛА с подкрепа към Пламена Миткова след контузията

  • 6 март 2026 | 12:35
  • 580
  • 0
Гаут Гаут ще се изправи срещу Тебого и Беднарек в Юджийн

Гаут Гаут ще се изправи срещу Тебого и Беднарек в Юджийн

  • 6 март 2026 | 12:25
  • 263
  • 0
Вархолм започва защитата на титлата си в Диамантената лига в Китай

Вархолм започва защитата на титлата си в Диамантената лига в Китай

  • 6 март 2026 | 11:55
  • 291
  • 0
Кийли Ходжкинсън се цели в първа световна титла на 800 метра

Кийли Ходжкинсън се цели в първа световна титла на 800 метра

  • 6 март 2026 | 11:28
  • 280
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и Спартак (Варна), "белите" залагат на защита от легионери

11-те на Славия и Спартак (Варна), "белите" залагат на защита от легионери

  • 6 март 2026 | 17:06
  • 2114
  • 2
ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

  • 6 март 2026 | 16:01
  • 10739
  • 35
Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

  • 6 март 2026 | 15:29
  • 12410
  • 19
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 3821
  • 2
Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 7023
  • 17
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 11747
  • 17