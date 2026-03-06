Популярни
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  6 март 2026 | 16:27
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Българинът грабна златото, след като падна при бутване на старта, което го забави с 30 секунди!

Българинът Георги Джоргов спечели титлата в масовия старт на 12 км, с което заслужи втори медал на Световното първенство по биатлон за юноши и девойки в Арбер, Германия. Преди седмица той стана бронзов медалист в индивидуалната надпревара на 12.5 километра.  

Джоргов пропусна една мишена в стрелбата и завърши с време 36:16.4 минути, изпреварвайки Рихардс Лозберс с 10.8 секунди. Латвиецът бе победител пред украинеца Тарас Тарасюк и Джоргов в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра, но днес допусна 7 грешки в стрелбата и остана втори. За него това е трето отличие, след като бе сребърен медалист и в спринта на 7.5 км.

Третото място остана за финландеца Туомас Латвалахти, който направи три грешки в стрелбата и завърши с 16 секунди зад 18-годишния българин.

На световните финали в дисциплината се включват 60 състезатели, а днес трима не финишираха. Един от тях е дисквалифицираният българин Николай Николов, който допусна 12 грешки в стрелбата. 

Световното първенство за юноши и девойки до 19 и до 21 години в Арбер започна на 25 февруари и ще завърши на 8 март, като утре е последната дисциплина при момчетата - щафета 3 по 7.5 км.

