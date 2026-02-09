Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Божидар Саръбоюков и Матия Фурлани делят първото място в световната ранглиста за сезона в скока на дължина, след като вчера и двамата постигнаха по 8.39 метра в Метц. Италианецът изпревари българина заради по-добрия по сила втори опит - 8.38 м срещу 8.37 м. За Саръбоюков това беше нов национален рекорд, а за Фурлани изравнен личен рекорд. С това постижение двамата вече делят и 20-то място във вечната европейска ранглиста в скока на дължина.

Но битката за 1 сантиметър между двамата не започна вчера. Започна през лятото на 2023 г., когато Фурлани спечели европейската титла за юноши под 20 години в Йерусалим с 8.23 м, а Саръбоюков заслужи среброто с 8.22 м. И до днес двамата вървят стъпките си от юноши към мъже заедно, сантиметър по сантиметър. Скокът на дължина не е единственото общо между двамата млади състезатели. И двамата имат опит и в скока на височина, като Саръбоюков победи в тази дисциплина Фурлани на Световното за юноши под 20 г. в Кали през 2022 г., когато спечели сребърния медал. Тогава италианецът завърши осми във финала на скок височина.

Вторият подобен развой на голям форум в скока на дължина беше Европейското първенство в зала в Апелдорн през миналата година. Тогава големият победител обаче се казваше Божидар Саръбоюков, който извоюва титлата при мъжете с 8.13 м, а Фурлани трябваше да се задоволи със среброто с 8.12 м.

Вчера в Метц беше кулминацията като резултати при двамата, а битката впечатли не само зрителите по трибуните и тези пред телевизионните екрани, а и мнозина специалисти в световната атлетика.

Състезанието в Метц беше определено от специализираното издание Athletics Weekly като “едно от най-великите състезания в скока на дължина в зала в последните няколко години”.

Световната атлетика нарече състезанието “извън контрол”, а Европейската атлетика попита: “Виждали ли сте някога нещо като това?”

В специализираната страница за скокове в Инстаграм jumpers.world нарекоха битката между Саръбоюков и Фурлани “Абсолютно кино в Метц”.

И ако суперлативите за изключително драматичното, оспорвано и интересно състезание бяха безброй, едно нещо направи силно впечатление - уважението и приятелството между двамата, които вървят ръка за ръка по пътя към успехите при мъжете още от юноши. А със сигурност двамата таланти тепърва ще ни предлагат още много интересни битки помежду си, доказвайки, че скокът на дължина е в добри ръце след господството на Милтиадис Тентоглу в последните години. Гръцкият скачач също още не е казал последната си дума, така че със сигурност ни чакат вълнуващи моменти в сектора за скок дължина в следващите години.

Снимка: European Athletics