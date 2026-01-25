Стабилен Саръбоюков беше победен само от световния шампион Фурлани в Париж

Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдорн 2025 Божидар Саръбоюков продължава отличното си представяне в сектора от началото на сезона. Атлет №1 на България за 2025 г., който през миналата седмица постигна личен рекорд от 8.26 м, завърши втори на турнира от Световния тур със “сребърен етикет” в Париж в компанията на част от най-добрите състезатели в света. Възпитаникът на Димитър Карамфилов записа 8.15 м в най-добрия си опит в надпреварата.

Българинът започна състезанието с опит от 7.93 м. След това се приземи на 8.15 м. В третия си опит талантът от Харманли отново беше над 8.10 м, регистрирайки 8.12 м. При четвъртото си излизане в сектора Саръбоюков записа 8.00 м, а в петия си опит повтори този резултат. В последния си опит българинът постигна 8.11 м и така премина гросмайсторската граница от 8.00 м в пет от своите опити.

Победата в Париж извоюва световният шампион в зала и на открито Матия Фурлани (Италия) с най-добър резултат в света за сезона от 8.33 м. Постижението на италианеца е и нов рекорд на турнира. До момента той се държеше от южноафриканеца Луво Манионга с 8.32 м от 2018 г. Най-добрият резултат в света за сезона до днес пък беше 8.29 м на американеца Кенеди Стрингфелоу.

Трети във френската столица се нареди носителят на световни и европейски сребърни отличия Тобиас Монтлер (Швеция) със 7.97 м.

Французинът Еруан Конате, който миналата година победи Саръбоюков за европейското злато за младежи под 23 г., този път остана четвърти със 7.84 м.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов