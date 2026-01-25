Съставите на Арсенал и Ман Юнайтед, Жезус ще води атаката на лондончани

Арсенал приема Манчестър Юнайтед в дербито на кръга в Премиър лийг. Лондончани направиха две поредни равенства в първенството, но продължават да са на върха с аванс от четири точки пред втория Манчестър Сити. “Червените дяволи” впечатли в първия мач под ръководството на Майкъл Карик, но днес ще види дали е променил отбора толкова бързо.

Микел Артета е заложил на Габриел Жезус на върха на атаката и той запазва мястото си в състава за сметка на Виктор Гьокереш. Треньорът е направил четири промени от гостуването на Интер през седмицата. Пиеро Инкапие се завръща отляво на защитата, след като се възстанови от контузия. Сред титулярите се завръщат още Габриел Магаляеш, Мартин Йодегор и Деклан Райс. На пейката остават Майлс Люис-Скели, Кристиан Москера, Микел Мерино и Еберечи Езе, а Кай Хавертц и Рикардо Калафиори не са в групата.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Hincapie returns

⚓️ Rice anchoring the midfield

⚡️ Jesus up top



We know what this game means - COME ON YOU GUNNERS!!



Presented by @deel 🤝 — Arsenal (@Arsenal) January 25, 2026

Майкъл Карик е заложил на същия състав, който победи Манчестър сити преди седмица. Това означава, че Брайън Мбемо отново ще води атаката, а Бенямин Шешко е на пейката, където е и Матеус Куня. Коби Мейну запазва мястото си сред титулярите и ще действа заедно с Каземиро в средата на терена.

Michael Carrick names an unchanged XI for today's game ⚫️ — Manchester United (@ManUtd) January 25, 2026

