  Съставите на Арсенал и Ман Юнайтед, Жезус ще води атаката на лондончани

  • 25 яну 2026 | 17:33
  • 1528
  • 1
Арсенал приема Манчестър Юнайтед в дербито на кръга в Премиър лийг. Лондончани направиха две поредни равенства в първенството, но продължават да са на върха с аванс от четири точки пред втория Манчестър Сити. “Червените дяволи” впечатли в първия мач под ръководството на Майкъл Карик, но днес ще види дали е променил отбора толкова бързо.

Микел Артета е заложил на Габриел Жезус на върха на атаката и той запазва мястото си в състава за сметка на Виктор Гьокереш. Треньорът е направил четири промени от гостуването на Интер през седмицата. Пиеро Инкапие се завръща отляво на защитата, след като се възстанови от контузия. Сред титулярите се завръщат още Габриел Магаляеш, Мартин Йодегор и Деклан Райс. На пейката остават Майлс Люис-Скели, Кристиан Москера, Микел Мерино и Еберечи Езе, а Кай Хавертц и Рикардо Калафиори не са в групата.

Майкъл Карик е заложил на същия състав, който победи Манчестър сити преди седмица. Това означава, че Брайън Мбемо отново ще води атаката, а Бенямин Шешко е на пейката, където е и Матеус Куня. Коби Мейну запазва мястото си сред титулярите и ще действа заедно с Каземиро в средата на терена.

Снимки: Gettyimages

