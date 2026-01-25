Кристъл Палас 0:0 Челси, по един добър шанс за двата отбора

Кристъл Палас играе при резултат 0:0 с Челси в лондонско дерби от 23-тия кръг на Премиър лийг. „Орлите“ преминават през доста труден период, като не са постигнали победа в последните си седем мача. Мениджърът Оливер Гласнер обяви, че ще напусне клуба в края на сезона, а звездата на тима Жан-Филип Матета също поиска трансфер. Челси пък има възможност да се изкачи в топ 4 след вчерашната издънка на Ливърпул срещу Борнемут. „Сините“, водени от новия си мениджър Лиъм Росиниър, обаче също не са в блестяща форма, като имат само една победа в последните си пет срещи в първенството.

Челси е един от най-неудобните съперници за Палас. Последните три сблъсъка между двата отбора завършиха наравно, но преди това „сините“ имаха цели 14 поредни победи. Последната победа на „орлите“ е от 2017 г.

Оливер Гласнер ще е без контузените Шейк Дукуре, Даичи Камада и Еди Нкетия. Атаката на Палас ще води Жан-Филип Матета, подпомаган от Исмаила Сар и Бренън Джонсън.

Your Palace for this afternoon 😍 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 25, 2026

Лиъм Росиниър има немалко проблеми със състава, като няма да може да използва контузените Коул Палмър, Филип Йоргенсен, Ливай Колуил, Ромео Лавия, Дарио Есуго и Тосин Адарабиойо.

В състава на Челси има куп промени в сравнение с минималния успех срещу Пафос през седмицата в Шампионската лига. Жоао Педро заменя Лиъм Делап на върха на атаката, а Естевао е предпочетен пред Алехандро Гарначо. Енцо Фернандес отново е изтеглен пред вътрешните халфове Андрей Сантос и Мойсес Кайседо. Сериозни са и промените в защита, където само Беноа Бадиашил запазва мястото си, а сред титулярите пак са Трево Чалоба и Марк Кукурея. Рийс Джеймс е изместен на десния бек, а на вратата се завръща Роберт Санчес вместо Филип Йоргенсен.

Още в 7-ата минута Кристъл Палас можеше да излезе напред, след като Беноа Бадиашил направи груба грешка и подари топката на Жан-Филип Матета. Нападателят на домакините излезе сам срещу Роберт Санчес, но стреля в тялото на вратаря. Челси пък отговори с опасни изстрели на Енцо Фернандес и Мойсес Кайседо, които бяха неточни.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages