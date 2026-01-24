Популярни
  Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Уест Хам прегази за едно полувреме Съндърланд, Матеуш Нунеш с красиво попадение

Уест Хам прегази за едно полувреме Съндърланд, Матеуш Нунеш с красиво попадение

  • 24 яну 2026 | 16:38
Уест Хам постигна солиден успех с 3:1 в домакинството си на Съндърланд в мач от 23-ия кръг на Премиър лийг. “Чуковете” взеха солидна преднина от три попадения още преди почивката, когато точни бяха Крисенсио Съмървил (14’), Джаръд Боуен (28’) от дузпа и Матеуш Фернандеш (43’). “Черните котки” се представиха по-добре след почивката, когато се разписа Брайън Броби (66’), но силите им не стигнаха за нещо повече.

Двубоят започна отлично за възпитаниците на Нуно Еспирито Санто, които успяха да поведат след по-малко от четвърт час. Попадението дойде след подаване на Джаръд Боуен от фланга, което бе засечено от няколко метра от Съмървил. Самият Боуен пък реализира дузпа петнайсет минути по-късно, когато Оливър Скарлс се фаулиран в пеналта. Срещата до голяма степен бе решена в самия край на първата част, когато Матеуш Фернандеш отбеляза впечатляващо попадение с удар от 25 метра.

Съндърланд стигна до почетно попадение в 66-ата минута, когато чудесна многоходова атака завърши с центриране от фланга на Норди Мукиеле, засечено във вратата от Брайън Броби. В последните минути на срещата се създаде напрежение по трибуните, след като феновете започнаха да обиждат сменения в 83-ата минута Норди Мукиеле, а Гранит Джака го замени. В края на срещата пък нов удар от сериозно разстояние на Матеуш Нунеш разтресе гредата на застиналия Робин Рьофс.

За Уест Хам това бе втора поредна победа и “чуковете” се доближиха на две точки от Нотингам Форест, който заема 17-ата спасителна позиция. Съндърланд пък има само един успех в последните си пет двубоя и формата на тима сериозно спада от силния старт в началото на кампанията.

Снимки: Gettyimages

