Катастрофални финансови сътресения заплашват Тотнъм при евентуално изпадане

Тотнъм е заплашен от катастрофални финансови последици, ако допусне изпадане от Премиър лийг. Клубът от северен Лондон назначи Игор Тудор за временен мениджър до края на сезона след раздялата с Томас Франк в опит да се измъкне от зоната на изпадащите след един наистина мрачен сезон, който може да завърши апокалиптично.

„Шпорите“ са изправени пред почти немислимата реалност на възможно изпадане и назначиха Тудор в отчаян опит да се спасят. В момента те заемат 16-о място в класирането на Премиър лийг с едва 29 точки от 26 мача. Тотнъм е на пет точки пред 18-ия Уест Хам, но „чуковете“ се намират в значително по-добра форма, печелейки три от последните си пет срещи. За разлика от тях, техните заклети съперници нямат нито една победа в същия период, което доведе и до уволнението на Томас Франк.

Сега „Телеграф“ съобщава, че Тотнъм е изправен пред финансов удар в размер на „десетки милиони паундове“, независимо дали ще изпадне. Почти сигурно е, че клубът ще пропусне участие в европейските турнири, което означава, че няма да активира бонусите, заложени в спонсорските му договори. Твърди се, че много от тези спонсори имат клаузи за изпадане, които позволяват предоговаряне или прекратяване на контрактите.

Експерт, цитиран в материала, казва: „Санкциите само за пропускането на Европа възлизат на десетки милиони. Сумата би била още по-голяма и потенциално катастрофална, ако клубът изпадне.“

Възможно ли е Тотнъм да изпадне? Първият мач на Тудор е срещу Арсенал, а програмата на „шпорите“ до края на сезона изглежда изключително трудна. Тя включва гостувания на „Анфийлд“ срещу Ливърпул, на „Стейдиъм ъф Лайт“ срещу правещия изключителен сезон Съндърланд, както и на „Стамфорд Бридж“ срещу Челси в предпоследния кръг. Тотнъм също така има ключови директни сблъсъци срещу отбори като Нотингам Форест, Уулвс и Лийдс. Предстои да видим дали Тудор ще успее да вдигне отбора на крака преди тези решителни мачове.

„Телеграф“ цитира източник, който казва: „Някои компании вече гледат на изпадането като на реалистична възможност и преразглеждат договорите си. Вече изглежда ясно, че някои цели, като класиране за Европа, няма да бъдат постигнати, но най-големият страх е изпадането.“

Следвай ни:

Снимки: Imago