Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Катастрофални финансови сътресения заплашват Тотнъм при евентуално изпадане

Катастрофални финансови сътресения заплашват Тотнъм при евентуално изпадане

  • 17 фев 2026 | 02:04
  • 326
  • 0
Катастрофални финансови сътресения заплашват Тотнъм при евентуално изпадане

Тотнъм е заплашен от катастрофални финансови последици, ако допусне изпадане от Премиър лийг. Клубът от северен Лондон назначи Игор Тудор за временен мениджър до края на сезона след раздялата с Томас Франк в опит да се измъкне от зоната на изпадащите след един наистина мрачен сезон, който може да завърши апокалиптично.

„Шпорите“ са изправени пред почти немислимата реалност на възможно изпадане и назначиха Тудор в отчаян опит да се спасят. В момента те заемат 16-о място в класирането на Премиър лийг с едва 29 точки от 26 мача. Тотнъм е на пет точки пред 18-ия Уест Хам, но „чуковете“ се намират в значително по-добра форма, печелейки три от последните си пет срещи. За разлика от тях, техните заклети съперници нямат нито една победа в същия период, което доведе и до уволнението на Томас Франк.

Сега „Телеграф“ съобщава, че Тотнъм е изправен пред финансов удар в размер на „десетки милиони паундове“, независимо дали ще изпадне. Почти сигурно е, че клубът ще пропусне участие в европейските турнири, което означава, че няма да активира бонусите, заложени в спонсорските му договори. Твърди се, че много от тези спонсори имат клаузи за изпадане, които позволяват предоговаряне или прекратяване на контрактите.

Експерт, цитиран в материала, казва: „Санкциите само за пропускането на Европа възлизат на десетки милиони. Сумата би била още по-голяма и потенциално катастрофална, ако клубът изпадне.“

Възможно ли е Тотнъм да изпадне? Първият мач на Тудор е срещу Арсенал, а програмата на „шпорите“ до края на сезона изглежда изключително трудна. Тя включва гостувания на „Анфийлд“ срещу Ливърпул, на „Стейдиъм ъф Лайт“ срещу правещия изключителен сезон Съндърланд, както и на „Стамфорд Бридж“ срещу Челси в предпоследния кръг. Тотнъм също така има ключови директни сблъсъци срещу отбори като Нотингам Форест, Уулвс и Лийдс. Предстои да видим дали Тудор ще успее да вдигне отбора на крака преди тези решителни мачове.

„Телеграф“ цитира източник, който казва: „Някои компании вече гледат на изпадането като на реалистична възможност и преразглеждат договорите си. Вече изглежда ясно, че някои цели, като класиране за Европа, няма да бъдат постигнати, но най-големият страх е изпадането.“

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Драма с две изпуснати и една отменена дузпа доведе до нова загуба за отбора на Иванов и Чорбаджийски

Драма с две изпуснати и една отменена дузпа доведе до нова загуба за отбора на Иванов и Чорбаджийски

  • 16 фев 2026 | 21:24
  • 1228
  • 0
Арбелоа: Целта ни е да спечелим Шампионската лига, отношенията ни с Моуриньо са отлични

Арбелоа: Целта ни е да спечелим Шампионската лига, отношенията ни с Моуриньо са отлични

  • 16 фев 2026 | 21:08
  • 3211
  • 6
Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

  • 16 фев 2026 | 23:57
  • 16987
  • 208
Нюкасъл срещу Ман Сити за ФА Къп, гостувания за Арсенал, Ливърпул и Челси

Нюкасъл срещу Ман Сити за ФА Къп, гостувания за Арсенал, Ливърпул и Челси

  • 16 фев 2026 | 20:55
  • 6069
  • 4
Педри се вихри в бизнес за милиони извън футбола

Педри се вихри в бизнес за милиони извън футбола

  • 16 фев 2026 | 20:06
  • 5491
  • 0
Луис Енрике за думите на Дембеле: Винаги има шум около ПСЖ, свикнали сме

Луис Енрике за думите на Дембеле: Винаги има шум около ПСЖ, свикнали сме

  • 16 фев 2026 | 19:43
  • 4322
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

  • 16 фев 2026 | 19:19
  • 27936
  • 131
Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

  • 16 фев 2026 | 23:57
  • 16987
  • 208
Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

  • 16 фев 2026 | 19:23
  • 28080
  • 29
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 40565
  • 47
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 25022
  • 4
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: шест комплекта медали бяха раздадени днес

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: шест комплекта медали бяха раздадени днес

  • 17 фев 2026 | 01:06
  • 18132
  • 11