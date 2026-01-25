Нотингам продължи пътя нагоре

Нотингам продължи да увеличава шансовете си за оцеляване. Форест спечели с 2:0 гостуването си на Брентфорд и е на пет точки от зоната на изпадащите. Тимът на Шон Дайч спечели седем точки в последните си три мача във Висшата лига.

Брентфорд започна блестящо и можеше да поведе след 94 секунди, но Игор Тиаго прати топката покрай вратата. Гостите поведоха в 12-ата минута, когато Игор Жезус откри резултата с великолепен удар. Влезлият като резерва Сеп ван ден Берг се размина с изравнителен гол в края на първата част. Той стреля с глава, но топката мина покрай вратата.

A big three points at Brentford! 😍 pic.twitter.com/lEpLIHOUxQ — Nottingham Forest (@NFFC) January 25, 2026

След почивката “пчеличките” имаха предимство във владеенето на топката, но не отправиха нито един точен удар към вратата на съперника. Най-близо до гола бе Игор Тиаго, който стреля неточно. Нотингам пазеше добре преднината си и в 79-ата минута стигна до втори гол след контраатака. Тайуо Ауоний, който влезе като резерва, отбеляза първия си гол в първенството от началото на годината.

Снимки: Imago