Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

Ръководството на Ботев (Пловдив) обяви официално раздялата с Димитър Димитров. "Канарчетата" и Херо се разделят след тримесечна съвместна работа, като от "Колежа" уточняват, че "разводът" между двете страни е по взаимно съгласие. Пловдивският клуб остава и спортен директор, след като досегашният такъв Иван Цветанов - Трите Хикса става шеф на ДЮШ.

"ПФК Ботев Пловдив и старши треньорът Димитър Димитров се разделят по взаимно съгласие. Ръководството на клуба изказва своята искрена благодарност към един от най-утвърдените български специалисти за професионализма и положения труд начело на представителния тим. Пожелаваме му здраве и бъдещи успехи.

В същото време Иван Цветанов подаде оставка от позицията спортен директор на представителния мъжки отбор. Ръководството на клуба прие неговото решение, като изразява благодарност за свършената работа. По взаимно съгласие Иван Цветанов ще продължи своята дейност в структурата на клуба като директор на детско-юношеската школа, където ще съсредоточи усилията си върху развитието на младите таланти", написаха "жълто-черните".