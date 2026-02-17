Ханзи Флик: Поемам отговорността за загубата

Треньорът на Барселона Ханзи Флик пое отговорността за загубата с 1:2 от Жирона. Това поражение попречи на каталунците да си върнат първото място във временното класиране и още повече завърза битката за титлата в Ла Лига. Наставникът имаше и забележки към играчите си за твърде многото грешки в хода на двубоя.

„Направихме толкова много грешки. Позиционирането ни беше много лошо, особено в халфовата линия. Оставихме твърде много празни пространства и не пресирахме. Бяхме твърде отворени и допуснахме твърде много. Жирона заслужаваше победата. Бяхме много слаби, особено в защита и при преходите. Не сме в добър момент, не бяхме точни в дефанзивните преходи. Трябва да се върнем към нашия начин на игра, правим много неща погрешно“, заяви Флик.

Той призна, че и умората е сериозен фактор за лошото представяне на отбора.

„Играчите са много уморени, това е нормално. При други условия това щеше да е напълно различен мач. Случва се, защото не са достатъчно свежи. Нуждаем се от повече глад за победи. Давам на отбора два почивни дни. Играчите имат нужда от това. Те са много изтощени и това си личи. Дадох ги, защото имат нужда от рестарт. Направихме много ротации и може би това е една от причините, но те бяха необходими – има много мачове и натрупани минути“, допълни германецът.

Той обаче отказа да се оправдава със съдиите.

„Няма оправдания. Съдиите си вършат работата. Понякога работата им не е добра, но ние първо трябва да погледнем себе си. Няма да коментирам съдиите. Истината е, че бяхме слаби. Жирона беше по-добрият отбор и напълно заслужено победи. Чух, че може да е имало фаул при техния втори гол, но съдията реши. Това е в миналото и вече не мисля за него“, каза още специалистът.

Накрая той реши да поеме вината за случилото се в мача.

„Ако трябва да виним някого, това съм аз. Мой дълг е да се грижа за играчите. Трябва да поема отговорност. Във вторник имаме много важен мач, на правилен път сме“, завърши Флик.

Снимки: Gettyimages