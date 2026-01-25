Популярни
  Манчестър Сити
  2. Манчестър Сити
  Гуардиола похвали Геи и скочи на съдийството

Гуардиола похвали Геи и скочи на съдийството

  • 25 яну 2026 | 06:44
  • 211
  • 0

Джосеп Гуардиола говори след победата на неговия Манчестър Сити с 2:0 срещу тима на Уулвърхамптън от 23-тия кръг на английската Премиър лийг. Това бе първи шампионатен успех за отбора през 2026 г.

„Трябваше да прекъснем серията си от загуби срещу отбор, който не беше губил в 4-5 мача. Щастлив съм, да. Бях доволен и от това колко енергичен беше Мармуш и как се движеше”, започна Гуардиола.

Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления
Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

Мениджърът на “гражданите” остана много доволен и от представянето на Марк Геи, който пристигна от Кристъл Палас през настоящия зимен трансферен прозорец.

“Геи беше много добър. Изисква се да си специален играч, за да станеш капитан на Кристъл Палас. Много съм доволен от него. Той и Семеньо са добри играчи, които бързо схващат играта“, каза Гуардиола.

Специалистът изказа негативно мнение от съдийството в двубоя.

„Съдията Фарадж Халам дебютираи сега всички ще го познават. Мисля, че това е първият път, когато е гледал повторение и е отменил дузпа поради естествена позиция на ръката. Почти съм сигурен, че Хауърд Уеб ще бъде в медиите утре, обяснявайки защо това не е било дузпа”, каза още Гуардиола.

