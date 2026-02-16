Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Една от звездите на ЦСКА 1948 и национал на България - Георги Русев, е с тежка контузия след съботния мач срещу ЦСКА, научи Sportal.bg.

Крилото напусна принудително игра още в 40-ата минута, а прегледите са установили разкъсани връзки на глезена, което ще го извади от терените за минимум два месеца. Русев ще носи ботуш около 30 дни, а след това ще започне възстановяване.

Така той със сигурност пропуска не само предстоящия на 22 февруари мач срещу Левски, но и целия редовен сезон. Фланговият футболист няма да е на разположение и на националния селекционер Александър Димитров за предстоящото турне на България в Индонезия, където ще премерим сили с домакините, Соломонови острови и Сейнт Кидс и Невис.