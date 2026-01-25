Астън Вила удари Нюкасъл на “Сейнт Джеймсис Парк”

Астън Вила много бързо се върна към победите в Премиър лийг след разочароващата загуба от Евертън преди седмица. Тимът на Унай Емери спечели с 2:0 гостуването си на Нюкасъл и се изравни по точки с втория в класирането Манчестър Сити. Емилиано Буендия откри резултата в 19-ата минута след великолепен удар, а Оли Уоткинс се разписа малко преди края.

Срещата можеше да започне блестящо за Нюкасъл. Сандро Тонали навлезе в наказателното поле и преодоля трима защитници, но ударът му бе спрян с крак от Емилиано Мартинес. Двата отбора се хвърлиха в страхотна битка от самото начало и положения пред двете врати не липсваха. Поуп се справи с удар на Буендия в петата минута. Вратарят на домакините направи блестящо спасяване малко по-късно, когато Уоткинс бе изведен от Санчо сам срещу него.

A FIRST WIN AT ST JAMES' PARK SINCE 2005 🤩 pic.twitter.com/WkvgWuq9zL — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 25, 2026

Бирмингамци имаха предимство в този период. Морган Роджърс направи страхотен пробив и двойно с Уоткинс, но след това не намери съотборник при последното подаване. В 19-ата минута Буендия отправи великолепен изстрел и Вила поведе. “Свраките” нямаха отговор на този етап и по-опасните ситуации продължиха да бъдат пред Ник Поуп, който се справи със следващия удар на Буендия. Чак към края на полувремето тимът на Еди Хау стигна до възможност да изравни. Удар с глава на Майли бе спасен блестящо от Мартинес.

Втората част също започна на високо темпо и с атаки и към двете врати. Проблемите на Нюкасъл се увеличаха малко след почивката, когато Жоелинтон получи контузия и бе заменен принудително. Въпреки това домакините бяха близо до изравняване в 55-ата минута. Прекрасно центриране на Майли не бе засечено от Барнс, а Гордън от въздуха не успя да насочи топката към опразнената врата. Отговорът на Вила бе удар от дистанция на Роджърс, с който Поуп се справи.

Aston Villa get their first league win on Tyneside since THAT game back in 2005 🔥 pic.twitter.com/LM9tIr5tLB — BBC Sport (@BBCSport) January 25, 2026

“Свраките” атакуваха при всяка възможност, но ситуациите пред вратата им не спираха. Влезлият като резерва Леон Бейли бе изведен на прекрасна позиция, но Малик Тиау го настигна и отклони удара. Бирмингамци се справиха с опитите на съперника да изравни и към края се възползваха от оставените пространства. Поуп направи поредното си страхотно спасяване, като спря удар от дистанция на Уоткинс. Малко по-късно обаче той трябваше да вади топката от мрежата си. Центриране на Дин намери непокрития Уоткинс и той удвои аванса на гостите, слагайки край на интригата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages