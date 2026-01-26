Амад Диало захапа фен на Арсенал: Еинствената ти надежда са корнерите

Крилото на Манчестър Юнайтед Амад Диало се подигра с фен на Арсенал в социалните мрежи след победата на "червените дяволи" с 3:2 на "Емиратс" във Висшата лига. Потребител, подкрепящ лондончани, написа публикация и прогнозира победа с 4:0 за лидера в класирането на английското първенство.

"Наслаждавай се, хлапе", написа Диало след мача, публикувайки снимка на резултата.

"Ще обсъдим това след края на сезона. Не ми пиши повече", беше отговорът на привърженика на столичани, а Диало добави: "Единствената ти надежда са ъгловите удари. Бъди смирен, хлапе."

Едно от най-големите оръжия на Арсенал са головете след статични положения. До момента “топчиите” имат 26 такива попадения. Общо тимът на Микел Артета в отбелязал 42 гола в 23 мача в Премиър лийг от началото на сезона.

Снимки: Imago