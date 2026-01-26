Манчестър Сити и Фулъм са все по-близо до сделка

Норвежкият национал Оскар Боб е с една крачка по-близо до трансфер от Манчестър Сити във Фулъм. Според “Скай” между футболиста и столичани има устна договорка, като остават да се уточнят детайли с “гражданите”.

Не става дума за наем, за директна продажба. На “Етихад” са получили оферта от Фулъм още през миналата седмица, а според Фабрицио Романо “гражданите” настояват за 35 млн. паунда.

Боб трудно попада в състава на Сити, а и идването на Антоан Семеньо допълнително ограничава шансовете му. В същото време офанзивният футболист иска да играе редовно заради предстоящото Световно първенство, за което норвежците се класираха.

Борусия (Дортмунд) също прояви интерес към него, но по всичко изглежда, че той ще подсили Фулъм.