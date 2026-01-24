Мъките на Тотнъм продължиха и срещу Бърнли

Тотнъм се спаси от загуба при гостуването на Бърнли с гол в края, като срещата завърши 2:2. Отново Кристиан Ромеро се превърна в герой, след като отбеляза попадение, което донесе точка на лондончани. Мики Ван де Вен откри резултата в 38-ата минута, а Аксел Туанзебе изравни в края на първата част. Резервата Лайл Фостър изведе домакините напред в 76-ата минута преди да дойде гола на Ромеро.

"Шпорите" нямат победа в последните си пет мача в първенството и са на 13-та позиция. Бърнли пък е предпоследен и шансовете му да оцелее продължават да намаляват въпреки спечелената точка.

Тотнъм започна активно двубоя и можеше да се възползва от грешка в защитата на съперника още в самото начало, но Спенс не намери свой съотборник. Джед Спенс бе в основата на повечето опасности и малко по-късно пробва удар, който бе спасен от Дубравка. В деветата минута Бърнли отбеляза гол, но той не бе зачетен поради очевидна засада.

Постепенно домакините започнаха да притесняват тима на Томас Франк, който изглеждаше доста нестабилен в защита. Гостите получиха шанс при оден удар на границата на наказателното поле, но Поро прати топката във външната страна на мрежата. Бранителят имаше възможност за втори опит по-късно, като този път Дубравка се справи отлично.

Тотнъм имаше предимство и създаде положения, но вратарят на съперника не позволяваше да се стигне до гол. Дубравка направи прекрасно спасяване в 36-ата минута след удар на Одобер, а секунди по-късно отново спря нападателя преди да спре опит на Галахър при добавката. Натискът на "шпорите" в този период даде резултат и Дубравка капитулира в 38-ата минута. Защитата на Бърнли не изчисти добре след едно центриране, топката стигна до Ван де Вен и той я прати в мрежата.

Лондончани сякаш контролираха мача и Одобер пропусна една добра възможност. Ситуацията обаче се промени в края на първата част. Защитата на Тотнъм заспа при едно центриране на Кайл Уокър и остави напълно непокрит Туанзебе, който изравни.

След почивката Бърнли играеш по-уверено и можеше да поведе в началото на втората част, ако не беше отлична намеса на Ван де Вен. Пред другата врата Дубравка направи поредното си спасяване, този път след удар с глава на Соланке. Напрежението се усещаше и при двата отбора, което водеше до грешки. Домакините успяха да поведат в 76-ата минута след отлична комбинация, завършена от резервата Лайл Фостър, който прати топката в мрежата при втория си опит.

За кратко Бърнли държеше инициативата, вдъхновен от попадението. Тотнъм обаче не се бе предал и тръгна напред в търсене на изравняване. В 84-ата минута Дубравка направи блестящо спасяване след удар на Тел. В последната минута на редовното време Чави Симонс удари греда, но при следващата атака Тотнъм изравни. Капитанът на гостите Ромеро засече центриране на Одобер и с великолепен удар с глава прати топката в мрежата.

