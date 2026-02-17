Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Манчестър Юнайтед посяга към звезда на Ливърпул

Манчестър Юнайтед посяга към звезда на Ливърпул

  • 17 фев 2026 | 01:42
  • 428
  • 0
Манчестър Юнайтед посяга към звезда на Ливърпул

Манчестър Юнайтед планира изненадващ ход с оферта за звезда на Ливърпул. Според информация на "Манчестър Ивнинг Нюз", "червените дяволи" са набелязали халфа на мърсисайдци Алексис Мак Алистър за лятната си селекция.

Отдавна се говори, че „червените дяволи“ възнамеряват да направят сериозни промени в халфовата си линия. Вече е ясно, че Каземиро ще напусне клуба след изтичането на договора му. Това означава, че на "Олд Трафорд" трябва да му намерят достоен заместник.

В тази връзка с Юнайтед вече са свързвани няколко водещи полузащитници от Премиър лийг, сред които Елиът Андерсън, Адам Уортън, Сандро Тонали и Карлос Балеба. Сега обаче клубът е добавил и звездата на Ливърпул Алексис Мак Алистър към своя списък с трансферни цели.

Евентуален подобен трансфер би бил изключително значим, тъй като последният футболист, преминал директно между двата клуба, е Пол Чиснъл през далечната 1964 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Драма с две изпуснати и една отменена дузпа доведе до нова загуба за отбора на Иванов и Чорбаджийски

Драма с две изпуснати и една отменена дузпа доведе до нова загуба за отбора на Иванов и Чорбаджийски

  • 16 фев 2026 | 21:24
  • 1228
  • 0
Арбелоа: Целта ни е да спечелим Шампионската лига, отношенията ни с Моуриньо са отлични

Арбелоа: Целта ни е да спечелим Шампионската лига, отношенията ни с Моуриньо са отлични

  • 16 фев 2026 | 21:08
  • 3209
  • 6
Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

  • 16 фев 2026 | 23:57
  • 16986
  • 208
Нюкасъл срещу Ман Сити за ФА Къп, гостувания за Арсенал, Ливърпул и Челси

Нюкасъл срещу Ман Сити за ФА Къп, гостувания за Арсенал, Ливърпул и Челси

  • 16 фев 2026 | 20:55
  • 6068
  • 4
Педри се вихри в бизнес за милиони извън футбола

Педри се вихри в бизнес за милиони извън футбола

  • 16 фев 2026 | 20:06
  • 5491
  • 0
Луис Енрике за думите на Дембеле: Винаги има шум около ПСЖ, свикнали сме

Луис Енрике за думите на Дембеле: Винаги има шум около ПСЖ, свикнали сме

  • 16 фев 2026 | 19:43
  • 4320
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

  • 16 фев 2026 | 19:19
  • 27936
  • 131
Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

  • 16 фев 2026 | 23:57
  • 16986
  • 208
Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

  • 16 фев 2026 | 19:23
  • 28080
  • 29
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 40565
  • 47
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 25022
  • 4
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: шест комплекта медали бяха раздадени днес

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: шест комплекта медали бяха раздадени днес

  • 17 фев 2026 | 01:06
  • 18132
  • 11