11-те на Септември (Сф) и Монтана

Станаха ясни стартовите състави на Септември (София) и Монтана за първия днешен мач от efbet Лига. Срещата ще се играе на Националния стадион "Васил Левски" и е дебютна за завърналия се начело на столичния тим Христо Арангелов.

Септември (София) 0:0 Монтана

Стартовите състави:

Септември (София): 21. Георгиев, 23. Шутен, 4. Христов, 26. Озорнфавор, 27. Върбанов, 5. Бауренски, 13. Йонашчъ, 33. Г. Иванов, 17. Фонтейн, 10. Стоянович, 9. Фурние.

Монтана: 30. Симеонов, 16. Сиера, 3. Линер, 13. Жоржиньо, 5. Марков, 14. Буров, 24. Цингарас, 6. Сакор, 15. Ачемпонг, 7. Димитров, 20. Балде.