  Ливърпул
Слот: Бяхме близо, добавеното време не беше достатъчно

  • 25 яну 2026 | 05:24
Арне Слот говори след поражението на неговия Ливърпул с 2:3 от тима на Борнемут в срещата от 23-тия кръг на английската Премиър лийг. Със загубата мърсисайдци останаха без победа в шампионата през новата година, като има опасност да изпаднат топ 4 на временното класиране за първи път от много време, ако Манчестър Юнайтед и Челси вземат своите мачове от кръга.

“Когато губиш в добавеното време, след като си се върнал от резултат 2:0, е наистина жестоко. През първото полувреме имахме само 5 или 10 минути, в които нямахме пълен контрол. Контролирахме играта за дълги периоди през първото и второто полувреме.

Чувствах, че ако вкараме един гол, можем да изравним резултата. Бяхме близо, създавайки обещаващи положения. Напълно доминирахме през второто полувреме. Справедливо е да се каже, че играта беше по-отворена в последните 10 минути. Видях, че играчите бяха малко уморени, тъй като бяха минали само два дни от предишния мач. Това вероятно бяха най-добрите 10 минути на противника.

Видях как Фримпонг едва не се срина от изтощение, преди да го сменя. Когато играеш с едни и същи играчи през цялото време, някои от тях могат да се уморят, особено срещу мач с високо напрежение като този с Борнемут”, каза Слот.

Освен обективните фактори за поражението, Слот изтъкна и, че главният съдия на мача Майкъл Солсбъри е можел да даде по-дълго продължение от назначеното четириминутно добавено време.

“Нека започнем с факта, че трябва да се вгледаме в себе си. Възможностите за гол на противника в последните 10 минути бяха по-добри от нашите. В крайна сметка голът дойде от аут. Според мен четири минути добавено време не бяха достатъчни, но в крайна сметка нямаше значение, защото противникът вкара. Може би обаче щяхме да имаме още две или три минути. В такъв мач не трябваше да имат само четири минути добавено време. Само дузпата отне две или три минути, а имаше и моменти, в които ВАР се намеси и бяха направени смени. Това им казах: четири минути не са достатъчни”, уточни Слот.

